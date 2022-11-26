Türkiye dünyada öncü oldu: Dünyanın her yerinden akın akın geliyorlar! (İİT) Helal Expo Fuarı 2022

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'nda helal ürün pazarına dünyanın her yerinden ilgi olduğu gözlemlendi.

Asya, Avrupa ve Afrika'dan onlarca şirketin katıldığı fuarda, getirdiği işleme ve hijyen standartlarından ötürü helal ürünlere Müslüman olmayanların da ilgi gösterdiği ortaya kondu.

Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ahmetov Ahadjon Alimjanovich, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni pazarları keşfetmek, dünyanın diğer ülkelerine ürünleri tanıtmak amacıyla katılım sağladıklarını ifade etti.

Alimjanovich, Özbekistan'da helal sertifikası veren kurumların olduğunu belirterek, "Yerli iç piyasa içinde ve özellikle de gıda sektöründe yavaş yavaş bu sertifikaların alınması artıyor. Gıda sektöründe hemen hemen çoğu ürünlerde, herkeste helal sertifikamız mevcut. Helal ürünlerimizi Orta Asya'daki komşu ülkelere, Rusya'ya ihraç ediyoruz. Avrupa ülkelerine de ihracata başladık. Orta Doğu ülkeleri ve Arap Afrika kıtası ülkelerine de yeni yeni ilk ihracatımızı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin helal sektöründe dünyadaki payının çok büyük olduğunu aktaran Alimjanovich, "Türkiye sadece gıda sektöründe değil, her sektörde önde geliyor. Özbekistan olarak Türkiye'den çok şey alıyoruz. Zaten biz kardeş ülkeyiz. Bu ticaretimize de yansıyor. Yıldan yıla cirolarımız artıyor." açıklamasında bulundu.

- "Helal ürünler sadece Müslümanlar için değil başka inanışlardan insanların da ilgisini çekiyor"

Malezyalı DWI Mahkmur Gıda'dan Jamuna Rangarajoo, ülkelerinde çok ünlü olan markalarını ilk kez İstanbul'a gelerek tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti.

Helal ürünlerin sadece Müslümanlar için değil başka inanışlardan insanların da ilgisini çektiğini kaydeden Rangarajoo, "Helal etiketini gördüğünüzde bir canlının kesiminin yanı sıra hijyen koşullarından da bahsediyorsunuz." dedi.

Malezya halkının ürünlerin helal olmasına önem verdiğini ve helal etiketine yoğun talep gösterdiğini ifade eden Rangarajoo, "Malezya'da helal sertifikası almak çok zor, hijyenden işlemeye kadar tüm süreç çok sıkı." diye konuştu.

Hindistan kökenli olmasına rağmen helal yiyecekler yemeyi tercih ettiğini söyleyen Rangarajoo, helal ürünler pazarının sadece yiyecekle sınırlı kalmayarak tüm sektörlere yayıldığını dile getirdi.

Fuarı oldukça farklı bulduğunu, makine üreticilerinin dahi yer aldığını dile getiren Rangarajoo, onlarca farklı ülkeden insanların helal fuarında olmasının pazara yönelik ilginin bir yansıması olduğunu kaydetti.

- "Gayrimüslim ülkelerde bile alkolsüz içeceklere yönelim var"

Iraklı gıda ve içecek firması Karwanchi'nin İhracat Direktörü Saad Youssef Hanna ise çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirterek, son 3 yıldır tüm dünyaya ihracatlarını artırmaya odaklandıklarını ifade etti.

Hanna, "10'dan fazla doğrudan satış yapıyoruz. Ürünlerimiz, uluslararası standartları ve nitelikleri karşılayan yüksek kalite standartlarına sahip. Müslüman topluluklara ve gayrimüslim topluluklara da doğrudan satış yapıyoruz. En iyi satılabilir markalarımızdan biri alkolsüz içecekler ki gayrimüslim toplulukların bile içmeye ilgi gösterdiğini fark ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimüslim ülkelerde bile alkolsüz içeceklere yönelimin olduğunu aktaran Hanna, "Bu nedenle potansiyel büyük. Helal ve İslami şirketlerin dünyaya açılması ve iş birliği yapmasına katkıda bulunan Türkiye'ye teşekkür ederim. Müslüman topluluklar büyüyor. Helal pazarı Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ülkelerinde büyük bir potansiyele sahip." açıklamasını yaptı.

- Fuarda çok sayıda Afrikalı şirket de yer alıyor

Çok sayıda Afrikalı şirketin de yer aldığı fuarın katılımcılarından Senegalli içecek firması Mandabio, organik sebze ve meyvelerden içecek üreterek satıyor.

Mandabio'nun Üst Yöneticis (CEO) Armande Marie Louise, şeker ve su katılmayan içeceklerinin helal sertifikalı ve organik olduğunu, dünya pazarına açılmak için fuara katıldıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünya pazarına ulaşmak için doğru yer olduğunu dile getiren Louise, içeceklerinin paketlemek için kullandıkları şişeleri Türkiye'den ithal ettiklerini ve İstanbul pazarında da kendilerine yer bulmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.