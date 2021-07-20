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Gündem Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevi kapsamında bulunduğu Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi
Gündem

Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevi kapsamında bulunduğu Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 23:23:00 -
Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevi kapsamında bulunduğu Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.

 

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