Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi görüntülendi

739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından müjdesi verilen Ertuğrul Gazi gemisi görücüye çıktı.

Türkiye'nin Karadeniz'de ve Akdeniz'de yapacağı hidrokarbon çalışmaları kapsamında elde edeceği doğal gazı depolayacak olan Ertuğrul Gazi, 170 bin metreküp likit doğal gaz depolama kapasitesine sahip.

Türkiye'yi dünya arenasında öne çıkaracak

Türkiye'nin denizlerdeki sondaj çalışmaları emin adımlarla ve kararlılıkla devam ederken, çalışmalarda çıkarılacak doğal gazı depolayacak olan FSRU (Yüzer LNG depolama ve gazlaştırma) gemisi Ertuğrul Gazi, ülkemizi dünya arenasında öne çıkaracak.(Yeniakit.com.tr)

Dünyada sadece 14 ülkede var

Dünya üzerinde sadece 14 ülkede 29 adet bulunan FSRU gemisi, 170 bin metreküp sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.

Talimatı bizzat Başkan Erdoğan verdi

Geminin müjdesini duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ertuğrul Gazi gemisinin yapımına 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda başlandığını açıklamıştı. Öte yandan Bakan Dönmez tarafından doğal gaz arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracağı belirtilen Ertuğrul Gazi gemisi, BOTAŞ'ın mülkünde olacak ve daha önceden sahip olduğumuz iki FSRU gemisinden kiralık olanı iade edilecek.

Yılbaşında hizmete girecek

Bakan Dönmez'in açıklamalarına göre, Ertuğrul Gazi gemisinin yılbaşı itibarıyla Hatay'daki terminale bağlanarak hizmete girmesi planlanıyor.