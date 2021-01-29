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Teknoloji Türkiye’nin verisine Turkcell sahip çıkıyor
Teknoloji

Türkiye’nin verisine Turkcell sahip çıkıyor

Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi Turkcell, verilerin ülke sınırları içerisinde güvenle saklanması için yatırımlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:36:00 -
Türkiye’nin verisine Turkcell sahip çıkıyor

Aralarında Türkiye’nin en büyük şirketlerinin ve kamu kuruluşlarının da olduğu bin 600’den fazla kuruma hizmet veren Turkcell, 7/24 uzaktan veri merkezi yönetme imkanı sunuyor. Turkcell’in yeni nesil veri merkezleriyle bu alanda 2 milyar TL’den fazla yatırımı bulunuyor. 28 Ocak Veri Koruma Günü’ne özel olarak açıklamalarda bulunan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: “Evden çalışma düzenine geçmemizle birlikte veri merkezleri, şirketlerin bir numaralı önceliği haline geldi. Dijital dünyanın kalbi diye tabir ettiğimiz veri merkezlerimizde Turkcell olarak gerekli tüm önlemleri önceden almış olmamız bugün şirketlerimize kesintisiz hizmet sunmamızda çok önemli bir rol oynuyor. Sanal veri merkezi olarak isimlendirdiğimiz bulut altyapı hizmetimiz ile müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar, ister evlerinden ister dünyanın herhangi bir noktasından verisini yönetebilme imkanı sunuyoruz. Aralarında özel şirketlerin ve kamu kurumlarının da bulunduğu bin 600 firmanın verileri bize emanet. Sunduğumuz kaliteli ve kesintisiz hizmetin yanı sıra 7/24 destek vererek de farkımızı ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte kurumlara sunduğumuz özel koruma çözümlerimiz ve yüzden fazla siber güvenlik uzmanımızla kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diye yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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