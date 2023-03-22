Türkiye'nin ünlü bankası satıldı! İşte yeni sahipleri

Paramedya'nın haberine göre, seçime sayılı günler kala 110 yıllık Türk Ticaret Bankası (Türkbank) kapalı kapılar ardında yapılan ihaleyle 455 milyon liraya satıldı. 7 firmanın şartname aldığı, 4 firmanın yarışma öncesi gerekçe bile gösterilmeden elendiği, yarışmaya katılan 3 firmadan 2’sinin açık artırmaya katılmadığı ihalede 455 milyon liralık en yüksek teklifi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verdi.

İki ayrı bankanın daha lisansını elinde bulunduran Türkbank’ın kasasındaki varlıkları ve gayrimenkullerinin değerinin 300 milyon lirayı bulacağı hesaplanırken, bankanın piyasa değerinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu iddia ediliyor.

TMSF yönetiminin ihalede verilen 455 milyon liralık teklifi uygun bulması halinde 110 yıllık banka, iki ayrı banka lisansı, bilançodaki varlıkları ile değerli gayrimenkulleri TİM’e geçecek.

TMSF’ye geçen bankanın mal varlıkları satılarak borçları ödendi. Kalan para da bankaya bırakıldı. TMSF 2021 yılında bankaya tekrar lisans alıp bankacılık faaliyetine başlattı.

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