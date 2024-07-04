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Spor Türkiye'nin turu geçmesi dert oldu! UEFA'nın resmi hesabından skandal paylaşım
Spor

Türkiye'nin turu geçmesi dert oldu! UEFA'nın resmi hesabından skandal paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-07-04 18:43:00 -
Türkiye'nin turu geçmesi dert oldu! UEFA'nın resmi hesabından skandal paylaşım

Avusturya karşısında aldığı galibiyetle EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takım, saygısızlığa uğramaya devam ediyor. Önce Merih Demiral'a soruşturma başlatan UEFA, bu kez de resmi yayın organlarından skandal bir hatada bulundu. İşte detaylar...

Avrupa Şampiyonası'nda 6 puanla gruptan çıkarak Avusturya'nın rakibi olan Milli Takım, salı günü oynanan mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuş ve futbol dünyasında en çok konuşulan takımlardan biri olmayı başarmıştı. Milli Takım'ın bu başarısının ardından UEFA'nın yapmış olduğu hata ise gözlerden kaçmadı.

UEFA'DAN SKANDAL HATA!

UEFA'nın Fransız edisyonu, EURO 2024 çeyrek final müsabakalarında Türkiye yerine Hollanda ile Avusturya'yı eşleştirdi. Haberin içeriğinde Hollanda'nın rakibinin Türkiye olduğu belirtilirken görselde bir hata yapıldığı gözlerden kaçmadı. Bu görsel hata Türk taraftarların gözünden kaçmadı ve sosyal medyada günün konusu oldu.

UEFA daha sonra yaptığı bu hatayı taraftarların tepkisinin ardından hemen düzeltti. Görsele Avusturya bayrağı yerine Türkiye bayrağı eklendi.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA HATALI!

UEFA, EURO 2024 resmi Instagram hesabı, Hollanda'nın rakibini Avusturya olarak paylaştı.

Ardından bu paylaşım kaldırıldı.

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