Türkiye'nin turu geçmesi dert oldu! UEFA'nın resmi hesabından skandal paylaşım

Avrupa Şampiyonası'nda 6 puanla gruptan çıkarak Avusturya'nın rakibi olan Milli Takım, salı günü oynanan mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuş ve futbol dünyasında en çok konuşulan takımlardan biri olmayı başarmıştı. Milli Takım'ın bu başarısının ardından UEFA'nın yapmış olduğu hata ise gözlerden kaçmadı.

UEFA'DAN SKANDAL HATA!

UEFA'nın Fransız edisyonu, EURO 2024 çeyrek final müsabakalarında Türkiye yerine Hollanda ile Avusturya'yı eşleştirdi. Haberin içeriğinde Hollanda'nın rakibinin Türkiye olduğu belirtilirken görselde bir hata yapıldığı gözlerden kaçmadı. Bu görsel hata Türk taraftarların gözünden kaçmadı ve sosyal medyada günün konusu oldu.

UEFA daha sonra yaptığı bu hatayı taraftarların tepkisinin ardından hemen düzeltti. Görsele Avusturya bayrağı yerine Türkiye bayrağı eklendi.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA HATALI!

UEFA, EURO 2024 resmi Instagram hesabı, Hollanda'nın rakibini Avusturya olarak paylaştı.

Ardından bu paylaşım kaldırıldı.