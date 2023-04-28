Türkiye’nin turizm geliri ve turist sayısı: Türkiye'ye 1 milyon 559 bin insan geldi! Yeni turistler getireceğiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sınır giriş çıkış istatistiklerini açıkladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114,18 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 28,09 artışla Bulgaristan ikinci, yüzde 20,66 artışla Almanya üçüncü oldu.

İşte Türkiye’nin 3 aylık turizm geliri ve turist sayısı...

Buna göre Türkiye, 2023'ün ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,71 artışla 6 milyon 212 bin 109 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Ayrıca ilk çeyrekte Türkiye'yi 1 milyon 559 bin 314 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret etti. Böylece yılın ilk çeyreğinde toplam 7 milyon 771 bin 423 ziyaretçiye ulaşıldı.

ÜÇ AYDA ELDE EDİLEN GELİR 8 MİLYAR 690 DOLAR

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ocak, Şubat-Mart dönemini kapsayan I. çeyrekte turizm geliri arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de turizmden üç ayda elde edilen gelir bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 artarak, 8 milyar 690 milyon 505 bin dolara ulaştı.

Kişi başı ortalama harcama tutarı 1062, gecelik gelir 84 dolar olurken, ortalama kalış süresi ise 12,7 gece olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114,18 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 28,09 artışla Bulgaristan ikinci, yüzde 20,66 artışla Almanya üçüncü oldu. Bu ülkeleri İran ve Gürcistan izledi.

Türkiye'ye üç ayda Rusya Federasyonu'ndan 772 bin 681, Bulgaristan'dan 523 bin 150, Almanya'dan da 504 bin 847 kişi geldi.

MARTTA 2.3 MİLYON YABANCI ZİYARETÇİ

Martta ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,32 artışla 2 milyon 335 bin 728'e ulaştı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da geçen yıl marta göre yüzde 131,82 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 10,49 azalışla İran ikinci, yüzde 15,78 artışla Almanya üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ile Gürcistan izledi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 187 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,8 artarak 8 milyon 181 bin oldu. Ziyaretçilerin yüzde 20,4'ünü 1 milyon 672 bin ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

İşte ANEX Tour'un Türkiye'ye getireceği Rus turist sayısı

ANEX Tour Dağıtım Müdürü Konstantin Gulevich, Türkiye'nin 2023 yılında da Rusların en fazla tatil yaptığı destinasyon olacağını belirtti.

“Turist sayısını yüzde 10-15 artırma fırsatı var”

Geniş ulaşım hacminin ve dinamik seyreden talebin Türkiye'deki konumunu güçlendirme konusunda ANEX Tour'a güven verdiğini kaydeden Konstantin Gulevich "2022 yılında 800 bin turist götürdüğümüz Türkiye hacminin bu yıl yüzde 10-15 artma fırsatı var." diye konuştu.

“Mevcut fiyatlar talebi etkiliyor ama çok büyük çapta değil”

Türkiye turlarının maliyeti hakkında da bilgi veren ANEX Tour Direktörü "Mevcut fiyatlar talebi etkiliyor ancak çok büyük çapta değil. Nisan ve mayıs aylarındaki mütevazı talep geleneksel olarak eski durumdan farklı değil. Fiyatı çok fazla artan birkaç otel dışında, yaz sezonunda pahalı otellerin fiyatı yüzde 10-15 arttı. Bütçeli konaklama segmentinde ise durum daha iyi. Evet, oteller fiyat artırıyor ama nedenleri var. Çok sayıda otel yeni hizmetler ekledi, bazıları kısmen bazıları tamamen yenilendi. Hizmet kalitesinin artırılması için yapılan yatırımlar konaklama maliyetlerinde bir miktar artışa neden oldu. Buna bir de yüksek uçuş maliyetlerini eklediğinizde, her zaman bütçeli fiyat alamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

“Rus turistler ya mütevazı otellere kayıyor, ya da tatil süresini kısaltıyor”

Türkiye'deki fiyat artışına Rus turistlerden farklı tepkiler geldiğine işaret eden Konstantin Gulevich ANEX Tour olarak misafirlere, tasarruf edebilecekleri teklifler sunup kampanyalar hazırladıklarını anlattı. Yüksek bütçeli turların payının giderek arttığına işaret eden Gulevich, "ANEX Priority Premium konsepti kapsamındaki tur satışlarının payı artıyor. Bütçeli tatil segmentinde ise turistler bu yıl ya daha mütevazı otelleri seçiyorlar ya da tatil sürelerini kısaltıyorlar." dedi.