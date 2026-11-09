  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB, 578 araç nerede? Sayıştay, sistemde kaydının olmadığını belirledi Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketini değerlendirdi! 38 yıldır anket yapıyorum böyle bir sonuç görmedim! 'Biz olmasaydık İsrail diye bir ülke olmazdı' Trump baklayı ağzından çıkardı! İsrail ve İran itirafı geldi İmamoğlu ile bağlantısı vardı’ MİT casus olduğunu onayladı Ahmet Hakan Yeni Partililere fena yüklendi! ‘Saçmalamaktan başka bir çıkış yolu bulamıyorlar’ Denizolgun’dan o avukatın rüşvet iddiasına sert tepki! Takımı 2-0 yenilince ortalık karıştı! Yeni Partili kadın belediye başkanı tel örgülerden atlayıp sahaya daldı Yunanistan'ın kabul etmediğini Fransa kabul etti! Kadıköy Belediye Başkanı CHP’den intikam alıyor
Gündem Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Gündem

Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Kozan ilçesinde saat 15.28’de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Adana’da öğleden sonra meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 

Afyonkarahisar Dinar’da 4,1 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar Dinar’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Gündem

Afyonkarahisar Dinar’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adana Kozan’da 3,8 büyüklüğünde deprem
Adana Kozan’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Gündem

Adana Kozan’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Çanakkale açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

Dünya

Çanakkale açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23