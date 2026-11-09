Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana’nın Kozan ilçesinde saat 15.28’de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
Adana’da öğleden sonra meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.