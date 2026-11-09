Mısır'da akıl almaz keşif: 1600 yıllık mumyanın içinden çıkan şok etti!

HOMEROS'UN 24 BÖLÜMDEN OLUŞAN DESTANI Homeros'a atfedilen ve tarihi MÖ 800 yılına kadar uzanan İlyada destanı, 24 kitaptan oluşuyor. Eser, ağırlıklı olarak Truva Savaşı'nı ve Yunan ordusunun en güçlü savaşçısı olarak anlatılan Akhilleus'un kahramanlıklarını ve trajik kaderini konu alıyor. Destandaki olaylar, savaşın son yılındaki birkaç haftalık süreçte geçiyor. Yunan komutan Agamemnon tarafından küçük düşürüldüğünü düşünen Akhilleus'un öfkesi üzerinden ilerleyen anlatıda gurur, kader, onur ve ölümlülük gibi temalar işleniyor. Antik Yunan kültürü ve mitolojisine ait unsurları bir araya getiren eser, dönemin toplumsal değerlerine ilişkin önemli bilgiler sunuyor. İlyada, günümüzde de etkisini sürdürerek çok sayıda uyarlamaya ilham vermeye devam ediyor.