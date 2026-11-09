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Mısır'da akıl almaz keşif: 1600 yıllık mumyanın içinden çıkan şok etti!

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Mısır'da akıl almaz keşif: 1600 yıllık mumyanın içinden çıkan şok etti!

Mısır'da 1600 yıllık Roma dönemine ait bir mumyanın karın bölgesinde Homeros'un İlyada destanından bir bölüm içeren papirüs bulundu.

#1
Foto - Mısır'da akıl almaz keşif: 1600 yıllık mumyanın içinden çıkan şok etti!

Mısır'da yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 1600 yıllık bir mumyanın karın bölgesinde Homeros'un İlyada destanından bir bölüm içeren papirüs keşfedildi. Araştırmacılar, Antik Yunan edebiyatına ait bir metnin mumyalama işleminin parçası olarak kullanıldığının ilk kez tespit edildiğini açıkladı.

#2
Foto - Mısır'da akıl almaz keşif: 1600 yıllık mumyanın içinden çıkan şok etti!

1600 YILLIK MUMYANIN KARIN BÖLGESİNDE BULUNDU Papirüs parçası, yaklaşık 1600 yıl önce Roma dönemine ait bir mezara gömülen mumyanın karın bölgesinde ortaya çıkarıldı. Keşif, Antik Mısır'ın önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Oxyrhynchus'ta gerçekleştirildi. Firavunlar döneminde Per-Medjed adıyla bilinen Oxyrhynchus, Greko-Romen Mısır'ın en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

#3
Foto - Mısır'da akıl almaz keşif: 1600 yıllık mumyanın içinden çıkan şok etti!

KASIM VE ARALIK 2025'TEKİ KAZILARDA ORTAYA ÇIKTI Independent'ın yer verdiği habere göre, Barselona Üniversitesi Antik Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar, Kasım-Aralık 2025 döneminde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında mumyayı keşfetti. Yapılan incelemelerde, mumyanın karın bölgesine mumyalama ritüelinin bir parçası olarak papirüs yerleştirildiği belirlendi.

#4
Foto - Mısır'da akıl almaz keşif: 1600 yıllık mumyanın içinden çıkan şok etti!

İLK KEZ ANTİK YUNAN EDEBİYATINA AİT BİR METİN BULUNDU Roma dönemine ait Mısır mumyalarında daha önce de Yunanca yazılmış papirüsler tespit edilmişti. Ancak bu metinlerin tamamının büyü veya ritüellerle ilgili içeriklerden oluştuğu belirtiliyordu. Son keşifte bulunan papirüsün Homeros'un İlyada destanına ait olması, araştırmacılar tarafından önemli bir farklılık olarak değerlendirildi. Bilim insanları, mumyalama işlemi kapsamında ilk kez Antik Yunan edebiyatına ait bir metnin bulunduğunu vurguladı.

#5
Foto - Mısır'da akıl almaz keşif: 1600 yıllık mumyanın içinden çıkan şok etti!

HOMEROS'UN 24 BÖLÜMDEN OLUŞAN DESTANI Homeros'a atfedilen ve tarihi MÖ 800 yılına kadar uzanan İlyada destanı, 24 kitaptan oluşuyor. Eser, ağırlıklı olarak Truva Savaşı'nı ve Yunan ordusunun en güçlü savaşçısı olarak anlatılan Akhilleus'un kahramanlıklarını ve trajik kaderini konu alıyor. Destandaki olaylar, savaşın son yılındaki birkaç haftalık süreçte geçiyor. Yunan komutan Agamemnon tarafından küçük düşürüldüğünü düşünen Akhilleus'un öfkesi üzerinden ilerleyen anlatıda gurur, kader, onur ve ölümlülük gibi temalar işleniyor. Antik Yunan kültürü ve mitolojisine ait unsurları bir araya getiren eser, dönemin toplumsal değerlerine ilişkin önemli bilgiler sunuyor. İlyada, günümüzde de etkisini sürdürerek çok sayıda uyarlamaya ilham vermeye devam ediyor.

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