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Ekonomi Dev şirket bu yılda borsadan hisse alacak! Türk Dev şirketin planı, ilgili detaylar belli oldu: Milyar lira ayıracak
Ekonomi

Dev şirket bu yılda borsadan hisse alacak! Türk Dev şirketin planı, ilgili detaylar belli oldu: Milyar lira ayıracak

Yeniakit Publisher
2023-04-28 15:29:00 - 2023-04-28 15:33:16
Dev şirket bu yılda borsadan hisse alacak! Türk Dev şirketin planı, ilgili detaylar belli oldu: Milyar lira ayıracak

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1 milyar lira olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları pay geri alımları için en fazla milyar lira ayıracak

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1 milyar lira olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli 79 nolu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanmış olan ‘Pay Geri Alım Programı’ ve 27 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1 milyar TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.”

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