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Dünya Türkiye'nin sert tepkisinin ardından Miçotakis'ten provokatif paylaşım
Dünya

Türkiye'nin sert tepkisinin ardından Miçotakis'ten provokatif paylaşım

Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ın 'Pontus' iddiasına sert tepki vermesinin ardından Miçotakis, sosyal medya hesabından provokatif paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 17:21:00 -
Türkiye'nin sert tepkisinin ardından Miçotakis'ten provokatif paylaşım

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'nin, mesnetsiz 'Pontus' iddiaları sebebiyle Yunanistan'a sert tepki vermesinin ardından sosyal medya hesabından provokatif bir paylaşım yaptı.

Yunanistan 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle Türkiye ile ilgili asılsız iddialarını yine gündeme taşıdı.

Dışişleri'nden Yunanisan'a tepki

Çirkin iftiraya karşı Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." denildi.

Miçotakis'ten provokatif 'Pontus' paylaşımı

Türklerin Pontus Rumlarına katliam yaptığı iftirasını sosyal medya hesabından paylaşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sözde soykırım tanınması için uluslararası platformda mücadele edeceklerini duyurdu.

 

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