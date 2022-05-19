Türkiye'nin sert tepkisinin ardından Miçotakis'ten provokatif paylaşım
Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ın 'Pontus' iddiasına sert tepki vermesinin ardından Miçotakis, sosyal medya hesabından provokatif paylaşımda bulundu.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'nin, mesnetsiz 'Pontus' iddiaları sebebiyle Yunanistan'a sert tepki vermesinin ardından sosyal medya hesabından provokatif bir paylaşım yaptı.
Yunanistan 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle Türkiye ile ilgili asılsız iddialarını yine gündeme taşıdı.
Dışişleri'nden Yunanisan'a tepki
Çirkin iftiraya karşı Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." denildi.
Miçotakis'ten provokatif 'Pontus' paylaşımı
Türklerin Pontus Rumlarına katliam yaptığı iftirasını sosyal medya hesabından paylaşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sözde soykırım tanınması için uluslararası platformda mücadele edeceklerini duyurdu.