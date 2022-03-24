2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası yolunda, Türkiye play-off yarı final maçında Portekiz ile karşılaşacak. Peki, Portekiz Türkiye maçı 11’leri belli oldu mu?

Türkiye'nin Portekiz kadrosu! Portekiz-Türkiye muhtemel 11 ler

Türkiye, Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında Portekiz ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Mücadelenin 11’leri maça yaklaşık bir saat kala açıklanacaktır. Muhtemel 11’ler ise şöyle:

Portekiz: Patricio; Cedric, Fonte, Inacio, Guerreiro; Danilo, Moutinho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Çağlar, Caner; Kaan, Dorukhan; Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

Türkiye ile Portekiz şimdiye kadar 8 kez karşılaştı. Söz konusu maçların ikisini Türkiye, altısını ise Portekiz kazandı. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.

Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.

Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.

Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.