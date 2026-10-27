Türkiye'nin PISA'daki yeri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir takım ziyaret ve açılışlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, 81 ülkenin katıldığı PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçlarına göre Türkiye'nin ilk 15 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Sonuçların bu sene 8 Eylül'de Bratislava'da yapılan toplantıda açıklandığını anlatan Tekin, PISA Yönetim Kurulu Başkanı'nın kendisini "Bu son sınavda olağanüstü bir başarı yakalayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanı'nı, bu başarıyı nasıl sağladıklarını diğer ülkelere anlatmak üzere kürsüye davet ediyoruz" sözleriyle çağırdığını aktardı. Aralık ayında açıklanan TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) sonuçlarında da Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında ilk 5'te bulunduğunu belirtti.

2027 bütçesinde eğitime toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 14'ü

AK Parti iktidarları döneminde eğitimde "devrim niteliğinde işler" yaptıklarını belirten Tekin, 2002 bütçesinde yükseköğretim dahil eğitim harcamalarının 4. sırada olduğunu, 2003 ve takip eden bütün bütçelerde, 2027 dahil, eğitim öğretimin 1. sırada yer aldığını anlattı. Bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam gelirlerinin bu 2027 bütçesi için yaklaşık yüzde 14'ü eğitime ayrılıyor. Bu gerçekten çok önemli bir gösterge" dedi.

Uluslararası örgütlerin raporlarında, yapılan derslik ve benzeri binalar açısından Türkiye için "20 yılda bir eğitim devrimi gerçekleştirdi" değerlendirmesinin yer aldığını aktaran Tekin, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) raporuna göre dünyada bütün sınıflarında internet erişimli akıllı tahta olan "neredeyse tek ülke"nin Türkiye olduğunu söyledi. Akademik başarıyı yükseltme hedefinin yanında bir sözü daha olduğunu kaydeden Bakan, "Çocuklarımız milli ve manevi değerlerine bağlı olsun" diye konuştu.

Muhalefete 'Banker Bilo' benzetmesi

Tekin, konuşmasında muhalefeti de eleştirdi: "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'la sahtekara sahip çıkan muhalefet arasındaki fark; Tayyip Erdoğan dedi ki: 'Babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapan, yanlışı yapan kimse kapının önüne koyarım, gereğini yaparım' dedi. Öteki de diyor ki: 'Onlar çaldı da hele bir sor ki niye?' Gözümüzün içine bakarak Banker Bilo'daki gibi bizi kazıklamaya çalışıyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 1989 yılından bu yana tanıdığını belirten Tekin, "Tayyip Erdoğan'ın yanında hırsızlık yapanın, arsızlık yapanın, yolsuzluk yapanın yeri yoktur" dedi. "Diğerleri bizi kendileriyle karıştırıyorlar" diyen Bakan, hırsızlık yapanlara sahip çıkmayacaklarını, Erdoğan'ın bugüne kadar yanlışını gördüğü hiç kimseye sahip çıkmadığı gibi "bunun da cezasını verecek" olduğunu söyledi.

'Suçlu kimse gereğini yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konunun ayrıntılı şekilde araştırılması yönünde talimat verdiğini ifade eden Tekin, "Dün Bakanlar Kurulu vardı. Yine gündem konularımızdan bir tanesi buydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı şu: Bu konuyu en ince ayrıntısına kadar ortaya koyacağız, suçlu kimse gereğini yapacağız. Bu konuda hiç endişeniz olmasın" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, ilgili kurumlar ve Devlet Denetleme Kurulu'nun çok kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Bakan, sürecin yalnızca "ekranların önünde" olan kişilerle sınırlı kalmadığını, işi asıl organize eden ve "tezgahı kuran" kişiler ortaya çıkarılıp cezalandırılmadan Erdoğan'ın "onları bulacağız, mutlaka cezalandıracağız" demeyi sürdüreceğini anlattı.

Tekin, 2002'de iktidara gelirken verdikleri sözü hatırlattı: "Biz 2002 yılında iktidara gelirken sizlere dedik ki: 'Milletin parasını çalan herkesten hesap soracağız.' Bu hesabı da bugüne kadar sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Bu yanlışı yapanlar kimse, bu yanlışa vesile olanlar kimse, bu tezgahı kuranlar kimse en kısa zamanda bulunup gerekli işlemler yapılacak. Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır."