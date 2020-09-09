Türkiye'nin Otomobili'ne eleman yetiştirecek okulda eğitim başlıyor

Elektrikli ve hibrit taşıtlar konusunda çalışacak öğrencilerin yetiştirilmesi de amaçlanan BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı'nın 40 kişilik kontenjanı doldu. Ön lisans diploması ile "elektrikli ve hibrit taşıtlar teknikeri" unvanı alacak mezunlar, kamu ve özel sektörde elektrikli ve hibrit taşıtlar üreten otomotiv fabrikaları ile bakım ve onarım servislerinde, otomotiv yan sanayi üretimi yapan tesislerde istihdam edilebilecek. Programda öğrenciler, hibrit ve elektrikli araçlara (HEV), plug-in hibrit elektrikli araçlara (PHEV) ve akülü elektrikli araçlara (BEV) servis, arıza teşhisi ve onarım işlemlerini öğrenecek. Atölye çalışmalarında yüksek voltajlı kişisel koruyucu donanım konularında teorik ve pratik eğitimler verilecek.