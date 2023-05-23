Türkiye'nin onur konuğu olduğu 32. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'a göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın himayesinde düzenlenen fuara dünyadan çok sayıda yayınevi katılıyor.

Bu sene Türkiye'nin onur konuğu olduğu fuarın açılışı, Zayid Bin Sultan Al Nahyan Hayır ve İnsani İşler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Nahyan bin Zayid Al Nahyan tarafından yapıldı.

Şeyh Nahyan, açılışın ardından fuarda yer alan bölgesel ve uluslararası yayınevlerinin bazılarını ziyaret etti. Türkiye'ye ait standı da ziyaret eden Şeyh Nahyan, edebiyat ve sanatı teşvik çabaları ile yayıncılık endüstrisindeki öncü rolü nedeniyle Türkiye'yi takdir ettiğini belirtti.

Bugünden itibaren bir hafta sürecek fuar kapsamında halihazirda Zayid Limanı'nda demirli olan dünyanın yüzen en büyük kütüphanesi "Logos Hope" gemisinin katılımıyla ziyaretçiler altı farklı mekanda ağırlanacak.

BAE'nin 2023'ü "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan etmesi doğrultusunda bu yılki fuarda, yayıncılık alanında sürdürülebilirliği sağlamanın en iyi küresel yöntemlerini vurgulayan çeşitli girişimler, etkinlikler ve seminerler gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Fuarda ayrıca bu yılki "ana karakter" olarak belirlenen İbn Haldun ile ilgili özel oturumların yapılacağı belirtildi.

Tarihinin en kapsamlı fuarı

Bu seneki fuar, düzenlendiği alanın hacmi; edebiyat, bilgi, sanat etkinlikleri dahil olmak üzere 2 bini aşan kültürel faaliyetleriyle tarihinin en büyüğü olacak.

Fuarın ayrıca en fazla yayıncı ve katılımcı sayısına ulaşması bekleniyor. 32. Uluslararası Fuar'da, 85 ülkeden 1300'ü aşkın yayıncı ve katılımcının yer alması öngörülüyor.

Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı, Arap dünyasının en önemli ve önde gelen edebi ve entelektüel etkinliklerinden biri olarak biliniyor.

Fuar, Arap ülkelerinden ve dünyadan seçkin yazarların, düşünürlerin, sanatçıların ve içerik oluşturucuların katılımıyla düzenlenen oturumlar ve seminerlerle küresel entelektüel diyalog için seçkin bir platform imkanı sağlıyor.

Fuar, 28 Mayıs'a kadar Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'nde devam edecek.