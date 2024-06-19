Türkiye’nin Moskova’da önlediği büyük saldırı… Peki nasıl oldu? Detayları Hande Fırat açıkladı

Hande Fırat, Hürriyet gazetesindeki yazısında, DEAŞ Horasan'ın artan tehdidine dikkat çekti. Terör örgütünün Moskova'daki saldırı planlarını anlatan Fırat, Türk istihbaratının Moskova ile işbirliğini vurguladı. DEAŞ Horasan'ın Tacik üyelerinin rolüne değinen Fırat, özetle şunları kaydetti:

"Dünya, DEAŞ Horasan’ı son dönemde peş peşe yaptıkları saldırılarla tanıdı. Aslında Afganistan içinde ve dışında camilere yönelik çok sayıda saldırıları bulunuyor.

DEAŞ-Horasan, 2014’ün sonlarında Afganistan’ın doğusunda ortaya çıktı ve aşırı vahşetiyle gündeme geldi. ‘Horasan’ adı İran, Türkmenistan ve Afganistan’ın bir kısmını kapsayan bir bölgeye verilen eski bir kelimeden türetilmiş. (...)

Ankara uzun bir süredir DEAŞ Horasan’ın faaliyetleri ile ilgili teyakkuzdaydı. Yani Ankara’ya göre DEAŞ tehdidi ortadan kalkmadı. Diyeceksiniz ki Amerikalılar da aynı görüşte. İki ülkenin bakış açısı tamamen farklı. ABD, DEAŞ tehdidini Suriye’de PYD/YPG terör örgütüne destek vermek için öne çıkarıyor. Bölgeyi tehdit eden DEAŞ Horasan ise farklı.

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- Suriye ve Irak’ta yenilince örgütün ana kolu Afganistan ve Tacikistan’a kaydı.

- Terör örgütü özellikle Tacikleri kullanıyor. Elemanları onlardan devşiriyor.

- DEAŞ Horasan’ın lideri de Afgan Tacik. Zaten son dönemdeki saldırıların arkasında da devşirdikleri Tacikler var.

MOSKOVA’DAKİ İKİNCİ SALDIRI ALIŞVERİŞ MERKEZİNE YAPILACAKTI

- Ankara, Santa Maria Kilisesi saldırısı sonrasında çeşitli isimlere ulaştı, sorguladı.

- Rusya ile temas kuruldu.

- Hatırlayacaksınız Moskova’daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova’da ikamet ettiği, biten ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye’ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi. Yani Tacik saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova’da ikamet ettiği ve orada radikalleştikleri ortaya çıktı. Bu durum Moskova’ya iletildi.

- Sadece bu değil Türkiye, yakaladığı örgüt elemanlarını konuşturarak Moskova’da yapılacak ikinci saldırıyı da önledi.

- Terör örgütü konser salonuna yaptığı ilk saldırının ardından ikinci bir saldırı daha planlamıştı. Kalabalık bir alışveriş merkezine yapacaklardı. Türk istihbaratı bu ikinci büyük saldırıyı Moskova ile temasa geçerek önledi. (...)"