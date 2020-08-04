Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: "Somali ordusunun 3'te 1'ini Türkiye eğitmiş olacak"

MOGADİŞU (AA) - LOKMAN İLHAN/ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali ile askeri eğitim alanındaki iş birliğinin bu ülke için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Toplam sayıya bakıldığında, neredeyse ilk etapta 15-16 bin kadar öngörülen Somali ordusunun 3'te 1'ini Türkiye eğitmiş olacak." dedi.



Büyükelçi Yılmaz, Türkiye ile Somali arasında askeri alandaki iş birliğinden sağlık ve eğitime kadar iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.



Yılmaz, Türkiye ile Somali arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkenin kuraklıkla mücadele ettiği 2011'de başkent Mogadişu'ya yaptığı ziyaretin ardından gelişmeye başladığının altını çizdi.



Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın, 2011'de Somali'ye yaptığı ziyaret, bu ülkenin kaderini değiştirdi ve Türkiye-Somali ilişkilerini yeni bir aşamaya getirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "20 yılın ardından Somali'ye giden Afrikalı olmayan ilk lider" olduğunu vurgulayan Yılmaz, Erdoğan'ın ailesi ve büyük bir heyetle bu ülkede verdiği dayanışma mesajının, Somali halkı tarafından büyük coşku ve sevinçle karşılandığını anımsattı.



Kuraklığın yaşandığı dönemde, Somali'ye maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Türkiye ve Türk halkına karşı duyulan hissiyatın halen devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle Somali yeniden uluslararası toplumun ilgi odağı haline geldi." diye konuştu.



Yılmaz, Türkiye'nin 2011'den bu yana Somali'ye verdiği desteği, dönemin ihtiyaçlarına göre sürdürdüğüne işaret ederek, bu desteğin sağlık, eğitim ve güvenlik alanlarında devam ettiğini belirtti.



- "Türkiye'nin Somali'ye askeri eğitim desteği kritik öneme sahip"



Yılmaz, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında Somalili askerlere verdiği eğitime ilişkin, "Türkiye'nin Somali ile yaptığı askeri eğitim alanındaki iş birliği, bu ülke için çok kritik öneme sahip. Somali’nin güvenliğine ve terörle mücadelesine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Uluslararası toplumun da Somali'den en büyük beklentisinin ülkede güvenliği sağlayacak birimlerin yetiştirilmesi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"AMISOM (Afrika Birliği Somali Misyonu) güçlerinin önümüzdeki dönemde Somali’den çekilmesi tartışılıyor. Esasen Somali devletinin yeniden inşa faaliyetlerine yön vermek için yürürlüğe konan Somali Geçiş Planı da bunu öngörüyor. Bu kapsamda geçen yıl ve bu yıl AMISOM asker sayısı toplamda yaklaşık 2 bin civarında azaltıldı. Ancak bunun pratikte gerçekleşmesi Somali’nin kendi güvenlik güçlerinin yeter sayıda oluşturulmasına bağlı.”



Bu keyfiyetten dolayı Somali'de askeri güç yetiştirilmesinin ana öncelik haline geldiğinin altını çizen Yılmaz, "Şunu açıkça söyleyebilirim ki bu konuda en nitelikli katkıyı sağlayan ülke Türkiye'dir." diye konuştu.



Türkiye'nin buradaki askeri eğitim merkezinde Somali ordusunun omurgasını teşkil edecek subay ve astsubay yetiştirdiğini aktaran Yılmaz, bu yıl astsubayların 3'üncü dönem, subayların ise 2'nci dönem mezunlarını verdiğini kaydetti.



Büyükelçi Yılmaz, bu bağlamda, Türkiye'nin Somali’ye 5 bin asker yetiştirme sözü olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bu eğitimler, oldukça başarılı komando eğitimleri. Askerler önce 3 ay Somali'de temel eğitim alıyor. Daha sonra askeri uçakla Isparta Komando Merkezine gönderiyoruz. 3 ay da Isparta'da komando eğitim alıyorlar. Eğitimlerini tamamlayan askerler, Somali ordusuna devrediliyor. Şimdiye kadar 4 taburumuz bu çerçevede eğitimden geçirildi. Somali ordusuna devredilen bu askerler halihazırda aktif operasyonlara katılıyor. 5. taburumuzun eğitimi sırasında Kovid-19 salgını ortaya çıktı. Diğer bütün ülkeler eğitimlerini askıya alırken biz çok sıkı önlemler alarak bu eğitimleri devam ettirdik. Bu konuda da başarılı olduk. Kışlalara Kovid-19'un girişine izin vermedik. 5. taburla birlikte 2 bin 500 civarında askeri eğitmiş oluyoruz. Toplam sayıya bakıldığında neredeyse ilk etapta 15-16 bin kadar öngörülen Somali ordusunun 3'te 1'ini Türkiye eğitmiş olacak."



Ayrıca Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı Anadolu Kışlasında Emniyet Genel Müdürlüğünce Somali polisine özel harekat eğitimi verildiğini de kaydeden Yılmaz, "Şimdiye kadar 600 civarında özel harekatçı yetiştirdik ve şu an çok kritik görevler ifa ediyorlar. Program kapsamında 1000 özel hareket polisi eğitilmiş olacak.” dedi.



- "Türkiye, Somali'ye yönelik insani kalkınma yardımlarını sürdürüyor"



Yılmaz, Türkiye'nin Somali'ye yönelik insani kalkınma desteğini de devam ettirdiğine değinerek, bu bağlamda TİKA'nın, Somali'de Meclis binasının inşası öncesi geçici meclis binasını tamamladığını, tarım projeleri gerçekleştirdiğini, asfalt yol çalışmaları ve sokak aydınlatmaları yaptığını kaydetti.



Türkiye Maarif Vakfının (TMV) da Somali’deki eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini ifade eden Yılmaz, Somali’nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün faaliyetlerine son veren ilk ülke olduğunu anımsattı.



Yılmaz, "TMV, Somali’de çok iyi iş çıkardı. Vakıf, burada devraldığı iki okulu geliştirme gayreti içerisinde. Bu okullara çok fazla talep var. Ayrıca, Somaliland'da da TMV'nin devraldığı bir okul var. Hocalarımız gayret başarılı.” değerlendirmesinde bulundu.



- "Somali'den asker talebinde bulunulduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor"



Büyükelçi Yılmaz, Türkiye'nin Libya için Somali'den asker talebinde bulunduğuna yönelik iddialara ilişkin de şunları söyledi:



"Somali'de sosyal medya çok güçlü. Belli ülkelerin de manipülasyon kapsamında sosyal medyayı kendi amaçları doğrultusunda çok yönlü kullandığını müşahede ediyoruz. Biz bunu bir maksatlı yönlendirme olarak görüyoruz. Türkiye'nin Libya için Somali'den asker talebinde bulunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Gerçeklik payı yok."