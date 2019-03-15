0553 313 94 23

Türkiye'nin 'Maldivleri' için önemli adım

Salda Gölü ve çevresi ile Karaburun-Ildır Körfezi'nin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Mart 2019 Cuma 06:22
Türkiye'nin 'Maldivleri' için önemli adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, harita ile sınır ve koordinatları gösterilen alan, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Buna göre, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri uygulanacak. Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

Ayrıca Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak ve onaylanacak.

Söz konusu usul, esas ve planlar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olacak.

AA'nın haberine göre; Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.

Karaburun-Ildır Körfezi de "özel çevre koruma bölgesi" ilan edildi

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Karaburun-Ildır Körfezi de Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde de 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı KHK hükümleri uygulanacak ve mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

Aynı şekilde Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde de bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.

"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü

Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Burdur'daki Salda Gölü, her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, turkuaz rengi ve eşsiz doğasıyla görenleri büyülüyor.

Yaklaşık 185 metre derinliğe sahip, 6 bin 800 metre eninde, 9 bin 86 metre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alan Salda Gölü, ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan Salda Gölü'nün yer aldığı bölgede "Millet Bahçesi" kurulacağını bildirmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Salda Gölü'nün 44 kilometrekare alana sahip olduğunu belirterek, göl ve çevresinin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmesiyle yaklaşık 295 kilometrelik alanın koruma altına alınacağını bildirmişti.

Bakan Kurum, "Millet Bahçesi"nin söz konusu 295 kilometrelik alan içerisinde yer alacağını duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 06:47
  1. Burdur
  2. Resmi Gazete
  3. Salda Gölü
  4. yayımlandı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı kararı
  7. ilan edildi
  8. Karaburun-Ildır Körfezi
  9. Özel Çevre Koruma Bölgesi
  10. son dakika
  11. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbaş: Yanlış din anlayışının insanı getirdiği duruma bakın
    1. Erbaş: Yanlış din anlayışının insanı..
    2. Operasyon önceliği Fırat'ın doğusundan..
    3. Ankara'da akaryakıt yüklü trenin..
    4. Tıp Bayramı'nda Türk doktora ABD'de..
    5. Türkiye'nin 'Maldivleri' için önemli..
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı..
    7. Bakan açıkladı! 20 yılda bitireceğiz
    8. Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 1..
    9. Fatih'te bir otomobil iki iş yerine..
    10. Diyarbakır’da korkutan yangın
    11. 3 vagon olay yerinden kaldırıldı
    12. Fatih’te hızını alamayan otomobil iki..
    13. Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga..
    14. İsrail'de sıcak dakikalar! Acil..
    15. Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 atama..
    16. Geçit kapandı! Onlarca araç mahsur..
    17. MOBESE direğine çarpan EGO otobüsü..
    18. Habersizce göreve gitmişti... Yıkıldı!..
    19. Yeni Zelanda’nın ChristChurch..
    20. Yeni Zealanda’da camiye silahlı..
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek