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Medya Türkiye'nin Macaristan’dan aldığı belediye otobüsleri ile ilgili şok iddia! İçinde patlayıcı olan cihazlar ülkemize...
Medya

Türkiye'nin Macaristan’dan aldığı belediye otobüsleri ile ilgili şok iddia! İçinde patlayıcı olan cihazlar ülkemize...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin Macaristan’dan aldığı belediye otobüsleri ile ilgili şok iddia! İçinde patlayıcı olan cihazlar ülkemize...

Hakkı Öcal, İsrail’in Lübnan’daki kitle suikastı harekatının yerli ve milli teknolojinin önemini yeniden gündeme getirdiğini belirtti. Uzaktan erişilebilen cihazların suikast aracı olarak kullanılabileceğini vurgulayan Milliyet gazetesi yazarı Öcal, cep telefonlarındaki lityum-iyon pillerin bomba gibi patlayabileceğini ifade etti. Öcal, savunma ve enerjide tam bağımsızlık gerektiğini dile getirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

Hakkı Öcal, İsrail’in Lübnan’daki kitle suikastı harekatının yerli ve milli teknolojinin önemini yeniden gündeme getirdiğini belirtti. Uzaktan erişilebilen cihazların suikast aracı olarak kullanılabileceğini vurgulayan Milliyet gazetesi yazarı Öcal, cep telefonlarındaki lityum-iyon pillerin bomba gibi patlayabileceğini ifade etti. Öcal, savunma ve enerjide tam bağımsızlık gerektiğini dile getirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) İsrail’in Lübnan’daki kitle suikastı harekatı, bu iki kelimeyi, “yerli” ve “milli” kelimelerini kuvvetli bir şekilde, halkın belleğine, siyasetçilerin ve kamu hizmetlilerinin programına yeniden sokması gerekir. “Bizim ülkemizde zaten çağrı cihazı kullanılmıyor!” savunması yanıltır; bizde çağrı cihazı kullanılmıyorsa da mesela (birilerinin aklına karpuz kabuğu düşürmüş olmayalım ama) Macaristan’dan belediye otobüsü alıyoruz. İsrail, bu kitle suikastı ile gösterdi ki, uzaktan erişilebilen hemen her şey suikast aracı olarak kullanılabilir. “Biz o cihazları çok eskiden ithal etmiştik!” de bir savunma değil; çünkü İsrail’in kadın-çocuk-Hizbullah demeden giriştiği kitle suikastı ile gördük ki, içinde patlayıcı olan cihazlar iki yıl önce (belki de 15 yıl önce) ülkenize sokulmuş olabilir.
Yine öğrendik ki, sürekli kullanılır ve ısınmasına imkan sağlanırsa, cep telefonlarındaki lityum-iyon pilleri de bomba gibi patlayabiliyor. “Bizim cep telefonlarımızda sürekli kullanmayı önleyen güvenlik devreleri var!” savunması avunmadan ibaret; çünkü telefonunuzun yazılımında bu güvenliği devreden çıkartabilecek “arka kapı” bulunabilir; henüz yoksa da bir güncelleme ile yarın yerleştirilebilir.
“Telefonlarımız filanca firmanın; onlar böyle bir suikast hazırlığına alet olmazlar!” Belki! Haberleri olursa!
(...) O halde, savunmada, enerjide tam bağımsızlık istiyorsak, tekrar edelim! Gerekiyorsa 180 kere: “Yerli ve milli.” "

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Yorumlar

Harun

Israil ayagina sıktı haberi yok tum dunya yahudi mallarina supheyle bakmaya basladi bu baslangic
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