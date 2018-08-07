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Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ne yeni atama

Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın, Abdurrahman Bilgiç'in yerine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi olarak atanacağı öğrenildi.

07 Ağustos 2018 Salı 21:15
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ne yeni atama

Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi olarak atanacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yalçın, Abdurrahman Bilgiç'in yerine Londra Büyükelçisi olarak atanacak.

Ümit Yalçın kimdir?

Ankara'da 1967 yılında doğan Yalçın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Dairesinde aday meslek memuru olarak göreve başladı.

Bulgaristan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Başkonsolosluk yapan Yalçın, 2012'de Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi olarak atandı. Yalçın, 2014 sonrası Dışişleri Bakanlığında Kuzey Afrika-Ortadoğu ve Asya-Pasifik masalarında değişik zamanlarda genel müdürlük ve müsteşar yardımcılığı görevini yürüttü.

Ümit Yalçın 2016'dan bu yana Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyordu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:15
  1. Ankara
  2. Ümit Yalçın
  3. Abdurrahman Bilgiç
  4. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi

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