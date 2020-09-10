Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 943 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 254 bin 188'e çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, vaka sayısı 284 bin 943, vefat sayısı 6 bin 837 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

- Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti

Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."

- Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı. Bu kapsamda, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yarın tüm il ve ilçelerde, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "sağlık için hepimiz için" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirileceği belirtildi.

Denetimlerin, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve plajlar, cadde ve sokaklar gibi yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacağı aktarıldı.

Denetim ekiplerinin, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirleneceği bildirildi.

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye gibi etkinlikler ile plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları gibi yerlerin temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edileceği vurgulandı.

Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulacağı uygulama sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verileceğinin altı çizildi.

- Kurallara uymayanlara üçüncü ihlalde faaliyeti durdurma ceza verilecek

Açıklamada, hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerinin mülki idare amirine iletileceği uyarısı yapıldı.

Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezaların mülki idare amirlerince uygulanacağı belirtildi.

- İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 ilin valisiyle "Kovid-19" tedbirleri toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında, kentlerdeki son durumu ele aldı. Soylu, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü.

Toplantıda, Kovid-19 salgınında genel durum, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması, İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) vasıtasıyla illerde denetimlerin etkinleştirilmesi, nikah şeklindeki düğünler konusunda alınan kararların uygulanması, maske denetimlerinden taviz verilmemesi ve kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi, toplu ulaşım araçları için alınan kararlara uyulması konuları görüşüldü.

Bakan Soylu, valilere, vatandaşların toplu olarak bulunabilecekleri yerler ile pazarlar, toplu ulaşım araçları ve düğünlere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması, kurallara uyulması noktasında taviz verilmemesi talimatını verdi.

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, "yüz yüze eğitim" toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgili il milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, sahadaki son durumu değerlendirdi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usul ve esaslar konusunda bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunun uygulanmasıyla ilgili denetim çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda dezenfeksiyon ve günlük hijyen için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Meslek liselerinin, dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin üretimi noktasında okulların ihtiyacını karşılamaya hazır olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, okul yönetimleriyle bu konudaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve anlık çözüm mekanizmalarıyla gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi.

"Okulum Temiz Belgesi" belgelendirme süreçleri ve 2 bin denetmen ile devam eden okul denetimleriyle ilgili de bilgi alan Bakan Selçuk, okul yöneticilerinin bu konudaki fedakar ve özverili çalışmalarının desteklenmesi için saha iletişiminin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Devam eden uzaktan eğitim çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, erişim güçlüğü yaşayan öğrencilere ulaşmak için köylere ve en uzak mezralara kadar ulaşan il ve ilçe yöneticilerine teşekkür eden Bakan Selçuk, en yakın EBA Destek Noktasına ulaşım için ihtiyaç duyan öğrencilerin ve ailelerin bire bir iletişimle bilgilendirilmesini istedi.

- CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi. Ben çok iyiyim ancak az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim. Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

- Salgın döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla uzaktan erişimle temas sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde mart ayının başından haziran ayı sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kurulduğunu bildirdi.

- "Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler" uyarısı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Kovid-19 nedeniyle yaşanan kayıpların çoğunluğunun enfeksiyonu şiddetli geçirenlerde gözlenen sepsisten kaynaklandığını belirterek "Kovid 19'un olası sonuçlarından biri de sepsis olabilir. Kovid-19 hastaları, hastalığı şiddetli geçiriyorsa septik şok yaşayabilirler." uyarısında bulundu.

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.

- 28 ülkenin yüksek mahkemeleri "Kovid-19 salgını"nda insan hak ve özgürlüklerini masaya yatırdı

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği Daimi Genel Sekreterliğinin faaliyetleri kapsamında, Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesince düzenlenen yaz okulunun 8'incisinde Kovid-19 tedbirlerinin anayasal ve yasal boyutları tartışıldı. Bu yılki konusu "Sağlıkla ilgili Olağanüstü Hallerde İnsan Hakları ve Özgürlüklerin Kısıtlanması: Kovid-19 Örneği" olan yaz okuluna Türkiye dahil 28 ülke katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapılan yaz okulunun açılışında, dünyanın uzun süredir tehlikeli bir salgınla mücadele ettiğini belirtti. Salgınla mücadelede iş birliği ve dayanışmanın gerekliliğine işaret eden Arslan, Kovid-19 salgını gibi durumlarda hukuk sistemlerinin olağanüstü tedbirlerin alınmasına imkan tanıdığını bildirdi. Ülkelerin çeşitli tedbirler aldığını hatırlatan Arslan, Türk Anayasa Mahkemesinin de kurum içinde önlemleri hızlıca hayata geçirdiğini, uzaktan çalışma sistemini devreye soktuğunu dile getirdi.

Yüksek Mahkemede ayrıca video konferans yöntemiyle toplantılar da düzenlendiğini ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Bu salgın, bize temel hak ve özgürlüklerin vazgeçilmez olduğunu hatırlatmıştır. Hepimizi uzun süredir evlere hapseden bu salgın, yaşam hakkı, kişi özgürlüğü, seyahat özgürlüğü ve ibadet özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin ne kadar değerli olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Yaşanan salgın ve alınan tedbirler, bu temel hak ve özgürlüklerin anayasa yargısı kapsamında ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, farklı ülkelerdeki yüksek yargı kurumlarının bu kapsamdaki yargısal meselelere ilişkin fikir ve tecrübe teatisinde bulunması önem arz etmektedir."

- Başkentte Kovid-19 test kiti kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 870 Kovid-19 test kitinin yanı sıra 5 bin 280 medikal malzeme bulundu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca yasal işlem başlatıldı.