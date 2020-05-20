Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saate 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısının 151 bin 615 ve can kaybının 4 bin 199 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 382 test yapıldı ve 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1318 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, vaka sayısı 151 bin 615 ve vefat sayısı 4 bin 199 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 882, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 455 ve iyileşen hasta sayısı 112 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

- "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız 'kontrollü sosyal hayat', hep birlikte tedbir. Koşulu, maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

- Erdoğan, gençler ve sporcularla video konferans aracılığıyla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.

Erdoğan, "Yurtlarımızı, salgına karşı mücadelemizde bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle bu sene buruk bir ramazan geçirildiğini dile getirdi.

"Normalleşmeyi kesinlikle 20 Mart öncesi rutinimize geri dönüş olarak algılamayacağız." diyen Erdoğan, "Virüsün bir süre daha bizimle olduğu gerçeğini dikkate alarak hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz. Tüm bu hususlara riayet ettiğimizde inşallah kısa sürede koronavirüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, her zaman olduğu gibi salgınla mücadelede de bu ülkenin gençlerine güvendiğini belirtti.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde inşa edilen ve hizmete alınan hastanelere dikkati çekerek, "45 günde yapılan hastaneler, bunları da bu arada yetiştirdik. İhtiyacın olup olmaması değil, buradaki tek düşüncem şu oldu. Arkadaşlarımla onu konuştum. 'Burada iki havaalanı var. Biri Sancaktepe'de askeri havaalanı. Bir tanesi de Yeşilköy.' dedim. Biz burasını uluslararasına açabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de özellikle voleybolcu kardeşlerimin özellikle de kızlarımızın son dönemlerdeki üstün başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah koronavirüsten sonra bu performansı tekrar göstereceğinize inanıyorum." dedi.

- İçişleri Bakanlığından "Seyahat Kısıtlaması" genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin ek genelge gönderdi.

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Genelgeye göre, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar sürecek.

- İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "sokağa çıkma kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi

Buna göre, dört günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek. 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak. Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.

Gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek gibi bitkisel ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlama nakliyesinde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı, 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

Dün saat 21.00 itibarıyla 31 ildeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 Mayıs saat 00.00'da 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece saat 00.00'da sona ereceği hatırlatıldı.

- Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy ile Sağlık Bakanlığında görüştüklerini belirterek, "Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

- Konaklama tesislerinin rezervasyon ve etkinlik iptaline ilişkin yeni genelge

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla 81 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Otelciler Birliği ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine konaklama tesislerinin rezervasyonlarına ilişkin genelge gönderdi.

Buna göre konaklama tesislerine 31 Aralık 2020'den önce yapılan rezervasyonlar veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin tesisler tarafından iptal edilmesi durumunda hukuki işlem uygulanmayacak.

- Koronavirüsle mücadele nöbetindeki sağlık çalışanları İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, saatler 19.19'u gösterdiğinde birçok şehirde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı İbni Sina Hastanesi doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları, koronavirüs nöbetinde bayram kutlamaları kapsamında hastane bahçesinde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

- TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan gençler ve gençlik çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarına yönelik "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temasıyla gerçekleştirilen "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları"nın sona erdiğini bildirdi.



