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Gündem Türkiye'nin konuştuğu 'Dilek Albayrak' olayında yeni gelişme
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu 'Dilek Albayrak' olayında yeni gelişme

Valilik, Gaziantep’te ailesi ve köylüleri tarafından 12 yaşından bu yana cinsel istismara zorlandığını ve cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 00:51:00 -
Türkiye'nin konuştuğu 'Dilek Albayrak' olayında yeni gelişme

Bir televizyon programına katılarak yıllarca ailesi ve köydeki vatandaşlar tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildi. 

Yayın yasağı getirildi

Bir televizyon programında Gaziantep’te ailesi ve köylüleri tarafından 12 yaşından bu yana cinsel istismara zorlandığını ve cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildi.

Valilikten açıklama

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep’te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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