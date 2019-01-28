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Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti

ABD'nin 1940'lı yıllarda Türkiye'de üretimine yasak getirttiği kenevirin üretimine Başkan Erdoğan önderliğinde tekrar başlanacak olması İsrail'i harekete geçirdi. İsrail hükümeti, yaptığı yazılı açıklamayla tıbbi kenevir ihracatına onay verdi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:22
Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti

İsrail hükümeti tıbbi kenevir ihracatına onay verdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bu adım sayesinde kenevir üretimi ve tarıma yönelik yatırımların artmasının beklendiği, böylece ülkede üretime ve istihdama katkı sağlanacağı belirtildi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, bakanlık bünyesinde kenevir üretimi yapan çiftçiler için yeni bir birim açılacağı bilgisini verdi.

Şirketlerin hisse değeri yükseldi

Halihazırda 5 yetiştiriciye 90 dönümlük arazide kenevir ekimi için izin verildiğini aktaran Ariel, 18 çiftçiye üretim izni verilmesinde son aşamaya gelindiğini, 780 başvurunun da ön onaydan geçtiğini ifade etti.

Hükümetin onayının ardından tıbbi kenevir üretimi yapan şirketlerin Tel Aviv borsasındaki hisse değerlerinde artış yaşanırken bürokratik süreç nedeniyle ihracata ancak yıl sonunda başlanabileceği ifade ediliyor.

Tasarı geçen yıl sonunda kabul edilmişti

Uzmanlara göre, gelecek 5 yıl içinde 30 milyar dolara ulaşması beklenen tıbbi kenevir pazarında İsrail kısa sürede 1 milyar dolardan fazla ihracat geliri hedefliyor.

İsrail meclisi, tıbbi kenevir ihracatına izin verilmesine ilişkin yasa tasarısını geçen yıl sonunda kabul etmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:22
  1. İsrail
  2. tıbbi kenevir
  3. kenevir üretimi
  4. İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel
  5. Tel Aviv
  6. İsrail meclisi

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