Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’

Milletin derdiyle dertlenmek yerine kurulduğu günden beri kendi içinde koltuk kavgaları ve bitmek bilmeyen bölünmelerle çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sinsi bir plan daha deşifre oldu. Gazeteci Serdar Akınan'ın YouTube kanalında yaptığı sarsıcı açıklamalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin, kendi partilerini arkadan hançerleyecek gizli bir ittifaka imza attığını ortaya çıkardı.

Ankara kulislerini derinden sarsan bu kirli pazarlık iddialarına göre Özel ve ekibi, parti içi iktidarı kaybetme korkusuyla mecliste yeni bir tabela operasyonu için düğmeye bastı.

Tabela Partisiyle Kirli Pazarlık: 90 Milletvekiliyle İstifa Oyunu!

Serdar Akınan'ın kamuoyuna duyurduğu vahim iddialara göre, Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurma riskine girmek yerine, seçime girme yeterliliği bulunan hazır konumdaki 38 siyasi partiden biriyle sinsi bir şekilde kesin olarak anlaşma sağladı. CHP içindeki koltuk hırslarının ne derece gözü dönmüş bir noktaya geldiğini kanıtlayan bu kirli tezgah neticesinde, önümüzdeki 10 gün içinde düzenlenecek şov odaklı bir basın toplantısıyla 80 ila 90 arasında milletvekilinin CHP’den istifa ettirileceği konuşuluyor.

Bu sinsi manevrayla, istifa eden vekillerin geçiş yapacağı o tabela partisinin mecliste bir anda ana muhalefet konumuna yükseltilmesi hedefleniyor.