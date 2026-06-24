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Gündem Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’
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Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Yıllardır sol muhalefet bloğuna yakınlığıyla bilinen ve kendi YouTube kanalında yayın yapan Serdar Akınan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin parti içi iktidarı korumak adına gizli bir planı devreye soktuğunu ileri sürdü.

Milletin derdiyle dertlenmek yerine kurulduğu günden beri kendi içinde koltuk kavgaları ve bitmek bilmeyen bölünmelerle çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sinsi bir plan daha deşifre oldu. Gazeteci Serdar Akınan'ın YouTube kanalında yaptığı sarsıcı açıklamalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin, kendi partilerini arkadan hançerleyecek gizli bir ittifaka imza attığını ortaya çıkardı.

Ankara kulislerini derinden sarsan bu kirli pazarlık iddialarına göre Özel ve ekibi, parti içi iktidarı kaybetme korkusuyla mecliste yeni bir tabela operasyonu için düğmeye bastı.

Tabela Partisiyle Kirli Pazarlık: 90 Milletvekiliyle İstifa Oyunu!

Serdar Akınan'ın kamuoyuna duyurduğu vahim iddialara göre, Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurma riskine girmek yerine, seçime girme yeterliliği bulunan hazır konumdaki 38 siyasi partiden biriyle sinsi bir şekilde kesin olarak anlaşma sağladı. CHP içindeki koltuk hırslarının ne derece gözü dönmüş bir noktaya geldiğini kanıtlayan bu kirli tezgah neticesinde, önümüzdeki 10 gün içinde düzenlenecek şov odaklı bir basın toplantısıyla 80 ila 90 arasında milletvekilinin CHP’den istifa ettirileceği konuşuluyor.

Bu sinsi manevrayla, istifa eden vekillerin geçiş yapacağı o tabela partisinin mecliste bir anda ana muhalefet konumuna yükseltilmesi hedefleniyor.

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Yorumlar

Ahmet

Serdar Akınan'ın iddiaları gerçekten endişe verici. Özgür Özel'in bu şekilde parti içi bir darbe yapmaya çalışması büyük bir haksızlık. Allah aşkına, milletvekillerinin vatandaşlarının güvenini sömürerek koltuklarını korumak için böyle kirli oyunlar oynamalarına izin veremeyiz. Bu tür hain hareketler milletimizin ilerlemesini engelliyor. Özgür Özel ve ekibinin bu manevralarıyla CHP'nin de zaten zayıf olan itibarı daha da zarar görecektir. Ülkemizde siyasi iklimde böyle bir kötülük görmek gerçekten acı verici. Allah milletimizi ve ülkemizi korusun!

Ilgaz

Hani CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanları seçmelerine haksızlık ediyordu, eeeee ne farkı kaldı şimdi yapılandan, eczacı özgür aldığı emirleri harfiyen yerine getiriyor, bravo
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