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Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca test edildi

Savunma Sanayi Başkanlığı, Atmaca füzesini Sinop'taki eski radar üssünde test etti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:42

Savunma Sanayi Başkanlığı(SSB), Atmaca füzesini Sinop’ta bugün test etti.

Atışlar, Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Roketsan) tarafından yapıldı. Füze test atışlarının yapıldığı bölgede Sinop Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması da yasaklandı.

Eski radar üssünden yapıldı

Atışlar, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, ROKETSAN tarafından yapıldı.

Savunma Sanayi Başkanlığından yapılan açıklamada, Atmaca füzesinin test atışının bugün Sinop’ta yapılacağı duyurulmuştu.

Atmaca füzesi

Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Tedariki (Atmaca) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile Roketsan A.Ş. arasında geçen ay imzalanmıştı. Atmaca Projesi, Deniz Kuvvetlerinin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı. Atmaca seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar Aselsan tarafından yerli imkânlarla geliştirildi. İmzalanan sözleşme kapsamında da füzelerin seri üretimleri Roketsan, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri Aselsan tarafından gerçekleştirilecek. Üretilen sistemler İ Sınıfı MİLGEM Platformuna entegre edilecek. Atmaca, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:42
  1. Sinop
  2. Atmaca
  3. ilk deniz füzesi
  4. ROKETSAN

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