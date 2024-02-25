Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı! Bakan Kacır: Alkış toplayan programlarını ilan etti! İTÜ'de ders verecek!
12 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevrim içi ders verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alper Gezeravcı'nın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ders vereceğini açıkladı.
"Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek" ifadelerini kullandı.
Uçak ve uzay mühendisliği konularında ders verecek
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Koyuncu, şunları söyledi:
"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında ‘Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering’ adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."
Ne olmuştu!
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Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı. ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.
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