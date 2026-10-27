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Dünya Haberi Türkiye düşmanı müptezel duyurdu: 38 kişi öldürüp yiyen yamyam yakalandı
Dünya

Haberi Türkiye düşmanı müptezel duyurdu: 38 kişi öldürüp yiyen yamyam yakalandı

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Haberi Türkiye düşmanı müptezel duyurdu: 38 kişi öldürüp yiyen yamyam yakalandı

İsrail’e yaranmak için ikide bir Türkiye karşıtı saçmalamalarıyla ünlenen Uganda'nın müptezel Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, 2010-2025 yılları arasında Masaka, Ibanda ve Kazo bölgelerinde en az 38 kişiyi öldürmek ve cesetlerini yemekle aranan Mujurizi Moses adlı yamyamın yakalandığını duyurdu. Tarihin en kötü seri katili ve yamyamı olarak tanımlanan Moses’in halka açık şekilde idam edileceği açıklandı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda, yıllardır çözülemeyen seri cinayetler dosyasının zanlısının yakalandığı haberiyle çalkalandı. Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı olan Muhoozi Kainerugaba, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonla Mujurizi Moses isimli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

TARİHİN EN KÖTÜ SERİ KATİLİ VE YAMYAMI

Kainerugaba, Moses hakkında kan donduran suçlamalarda bulunarak, "Uganda tarihinin en kötü seri katili ve yamyamı. 2010 ile 2025 yılları arasında en az 38 kişiyi öldürdü ve cesetlerini yedi" ifadelerini kullandı. Kainerugaba ayrıca şüphelinin kamuoyu önünde açık duruşmayla yargılanacağını ve idam edileceğini de açıkladı. Ağır suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmezken, polis kayıtlarında şüphelinin "Fred Mujulizi" ve "Kulaish Kamugisha" gibi sahte kimliklerle çok sayıda cinayet dosyasından arandığı görüldü.

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