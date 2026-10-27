Haberi Türkiye düşmanı müptezel duyurdu: 38 kişi öldürüp yiyen yamyam yakalandı

Doğu Afrika ülkesi Uganda, yıllardır çözülemeyen seri cinayetler dosyasının zanlısının yakalandığı haberiyle çalkalandı. Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı olan Muhoozi Kainerugaba, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonla Mujurizi Moses isimli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

TARİHİN EN KÖTÜ SERİ KATİLİ VE YAMYAMI

Kainerugaba, Moses hakkında kan donduran suçlamalarda bulunarak, "Uganda tarihinin en kötü seri katili ve yamyamı. 2010 ile 2025 yılları arasında en az 38 kişiyi öldürdü ve cesetlerini yedi" ifadelerini kullandı. Kainerugaba ayrıca şüphelinin kamuoyu önünde açık duruşmayla yargılanacağını ve idam edileceğini de açıkladı. Ağır suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmezken, polis kayıtlarında şüphelinin "Fred Mujulizi" ve "Kulaish Kamugisha" gibi sahte kimliklerle çok sayıda cinayet dosyasından arandığı görüldü.