Türkiye'nin 'İdlib' hamlesi sonrası Rusya ve Esed'den dikkat çeken adım!

Koronavirüs salgını ve Doğu Akdeniz yaşanan gelişmelerle gündemde geri planda kalan İdlib’te son günlerde yeniden hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Türkiye ve Rusya’nın anlaşmaya varmasıyla çatışmaların sona erdiği İdlib’te katil Esed rejiminin ateşkesi ihlalleri ve terör örgütü PKK/YPG’nin saldırıları son günlerde iyice kendini göstermeye başladı. Son olarak İdlib’teki M4 kara yolu üzerinde devriye gerçekleştiren Türk ve Rus birliklere saldırı düzenlenmiş ve Rus Hava Kuvvetleri’ne ait bir İHA düşürülmüştü.

Ateşkesi sık sık ihlal eden katil Esed rejimi ise muhaliflerin elinde bulunan Safuhin, Fatirah ve Kanasfara köylerine düzenlediği saldırıları arttırdı. Rus üssünün bulunduğu Lazkiye’de de muhalif hedefler ateş altına alınmış durumda.

Türkiye sevkiyat yaptı

Bölgede yaşanan bu gelişmelerin ardından Ankara harekete geçti. Ateşkes döneminde sükunetin hakim olduğu bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından asker ve lojistik sevkiyat başlatıldı.

İdlib’in kuzeyinde bulunan Kefirlusin bölgesinden kente giriş yapan asker ve lojistik malzemeleri taşıyan TSK’nın sevkiyat konvoyunda 75 tane de zırhlı araç bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Putin ve Esed’den dikkat çeken hamle

Artan saldırılar nedeniyle Türkiye’nin bölgeye sevkiyat yapmasının hemen ardından Rusya ve Esed rejiminden flaş bir hamle geldi. Moskova ve Şam Hmeymim Hava Üssünün genişletilmesi anlaşma imzaladı.

Şam rejimi Rus askerinin konuşlu bulunduğu Lazkiye’de kara ve denizde 8 hektarlık alanı "tedavi ve rehabilitasyon merkezi" olarak kullanması amacıyla Rusya’nın kullanımına açtı.