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Dünya Türkiye'nin hamlesi sonrası Japonya'dan açıklama
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası Japonya'dan açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde reform ihtiyacını gösterdiğini ifade eden Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Türkiye stratejik partner ve bizim için oldukça önemli bir ülke, nüfuzu bulunuyor. (Arabuluculuğun) Faydalı olacağı yönünde değerlendirmemiz var" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 18:20:00 - 2022-03-15 18:23:12
Türkiye'nin hamlesi sonrası Japonya'dan açıklama

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay sonu konseyde Rusya'nın, "Ukrayna'ya saldırıları kınayan" tasarıyı veto etmesini anımsattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı ve söz konusu tasarıyı vetosunu kınadığını yineleyen Hayaşi, "Rusya'nın saldırganlığının uluslararası düzenin yeni bir çerçeveye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini" söyledi.

Japon Bakan, konseyde sahip olduğu daimi üye sıfatıyla Rusya'nın uluslararası toplumun barış ve istikrarının korunmasında büyük sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

BM'nin reforme edilmesi ve konseyde daimi üye pozisyonu için ülkesinin çabalayacağını kaydeden Hayaşi, üye ülkelerin karmaşık menfaatleri sebebiyle bu reformun kolay olmayacağını belirtti.

Hayaşi, hafta sonu çıkacağı Orta Doğu turu kapsamında planladığı Türkiye ziyaretine yönelik soruya ülkesinin, Türkiye'yi jeopolitik olarak kilit ülke ve geleneksel dost olarak gördüğünü dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Türkiye'nin diplomasi hamlesiyle Antalya Diplomasi Forumunda bir araya gelmesine değinen Japon Bakan, "Türkiye stratejik partner ve bizim için oldukça önemli bir ülke, nüfuzu bulunuyor. (Arabuluculuğun) Faydalı olacağı yönünde değerlendirmemiz var." diye konuştu.

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