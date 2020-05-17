Türkiye’nin gurur tablosu! Süper güçler salgın karşısında perişan olurken, ülkemiz düşük ölüm ve yüksek iyileşme oranıyla dünyanın zirvesinde

Güçlü sağlık sistemi sayesinde Türkiye, salgın sürecinde ölüm oranı en düşük ülke olurken, iyileşmede de en üst limite ulaştı. Virüsten iyileşme oranı Avrupa’da yüzde 37 iken Türkiye’de yüzde 71.8’i buldu. Yine ölüm oranı Fransa’da yüzde 17.3 ve göklere çıkarılan Almanya’da 3.5 iken, Türkiye’de ise 2.3 seviyesinde oldu.

Koronavirüs pandemisi, dünyanın birçok ülkesinde sağlık sisteminin çökmesine neden olup, modern trajedilerin gerçekleşmesine kapı aralarken, Türkiye bu tablonun dışında kalmayı başardı. Teknolojik olarak büyük bir ilerleme kaydettiği düşünülen ülkelerdeki ölüm oranlarını yüksekliği ile iyileşme oranlarının düşüklüğü göze çarparken, Türkiye bu verileri tam tersine çevirebildi. ABD ve birçok Avrupa ülkesinde ölüm oranları yüzde 10 seviyelerinde seyrederken, Türkiye’de bu rakam yüzde 2.3’te kaldı. Avrupa’da yüzde 37, Kuzey Amerika’da yüzde 17 olan iyileşme oranlarının aksine ülkemizdeki iyileşme oranı toplam vaka sayısının yüzde 75’ine yaklaştı.

Batılı devletler yerlerde

Son 17 yılda her alanda çağ atlayan Türkiye’nin, koronavirüs salgını sonrasında dünyanın en güçlü sağlık sistemine sahip olduğu da dost düşman herkes tarafından görülmüş oldu. Maddi refahını emperyalist politikalarına borçlu olan ve teknolojik olarak ileri bir seviyede olduğu sanılan Batılı ülkeler ve Uzak Doğu’nun güçlü devletleri pandemi karşısında adeta tel tel döküldü. İnsanların hastane koridorlarında öldüğü, ilaç ve tıbbi mühimmat sıkıntılarının baş gösterdiği Batılı ülkelerin aksine Türkiye, koronavirüs sınavından başarıyla geçti. Ülkemizin bu başarısı dünya genelinde salgın sonrası oluşturulan istatistiksel verilerle de ispatlandı. Salgından en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler listesinde yüzde 17.3’lük oranla Fransa başı çekerken, onu 14.7 ile Belçika takip etti.

Ölüm oranı çok düşük

Toplam vaka sayısına göre ölüm oranında İngiltere yüzde 13.5, İtalya yüzde 13.2, İspanya 10.5 gibi astronomik seviyelere çıktı. Dünyanın süper gücü olarak nitelendirilen ABD’de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 5.3’iken, ekonomisi en güçlü devletlerden olan Çin’de yüzde 5.5, Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da ise yüzde 3.5 olarak ölçüldü. Türkiye ise bütün bu ülkelerden daha iyi bir sınav vererek, ölüm oranlarını sadece yüzde 2.3’te tutmayı başardı.

İyileşmede en başarılı ülkeyiz

İyileşme oranlarında da Türkiye destansı bir başarı gösterdi. Ülkemizdeki iyileşme oranı toplan vaka sayısının yüzde 75’ine yaklaştı. Son verilere göre ülkemizde koronavirüsü atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısının oranı yüzde 71.8 olarak belirlendi. Bu oran Kuzey Amerika ülkelerinde yüzde 17, Güney Amerika’da yüzde 34, Avrupa’da yüzde 37, katı karantina kurallarının uygulandığı Asya ülkelerinde ise dipçik zoruyla yüzde 52’yi ancak buldu.

Virüste can kaybı 41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Türkiye’de son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 41 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 148 bin 067, can kaybının ise 4096 olduğunu açıkladı.