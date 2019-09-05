Türkiye’nin genç yetenekleri iş hayatına Turkcell’le başlıyor

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerden yeni mezun, nitelikli genç yetenekler Turkcell çatısı altında profesyonel hayata adım atıyor. Turkcell’in bir kariyer koçluğu sistemi sunan GNÇYTNK programı kapsamında tüm aşamaları tamamlayan 152 aday Turkcell’de işe başladı.

Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, GNÇYTNK Programı’nın yeni nesil işe alım süreçlerinin önemli bir ayağı olduğunu belirtti. Kaya, şunları kaydetti: “Turkcell olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz GNÇYTNK programıyla ülkemizin en yetenekli gençlerini istihdam ediyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak işe alım süreçlerimizi de dijitalleştirdik. Bu kapsamda GNÇYTNK olarak Turkcell’e başlayan arkadaşlarımızla da süreçleri dijital olarak yürüttük. Türkiye’nin en yetenekli mühendislerini, hukukçularını, finansçılarını takım arkadaşı olarak yanımızda görmekten çok mutluyuz. Bu programla birlikte yalnızca Turkcell’e değil, Türkiye’nin insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Bir yandan bu arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerine dünyanın en saygın eğitim kurumları tarafından geliştirilen teknik programlarla destek olurken, bir yandan da iş hayatının dinamikleri, iş dünyasında liderlik gibi konularda da eğitimler sağlıyoruz.”