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Yaşam Türkiye'nin en yeni ilçesi! 7 yıllık yapım süreci 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı
Yaşam

Türkiye'nin en yeni ilçesi! 7 yıllık yapım süreci 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 23:39:00 -

Türkiye'nin en yüksek barajı nedeniyle sular altında kalan Yusufeli ilçesinin yeni merkezinin 7 yıllık yapım süreci time-lapse tekniğiyle 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’nci yüksek barajı, Yusufeli ilçe merkezi ile 7 köyü sular altında bıraktı. Yusufeli eski yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7. kez taşınan ilçe merkezinin bu sefer yapım ve taşınma süreci özel kameralarla gün gün kayıt altına alındı.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki Yansıtıcılar-Sakut mevkisinde Temmuz 2015 başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmalarında 24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi. Bu alana 2 bin 698 konut, 285 ticari ünite, 37 sanayi dükkânı, 25 yataklı bir devlet hastane, okullar ve devlet kurumlarının yanı sıra sosyal donatılar inşa edildi. Yapılan konutların anahtar teslim töreni ve Yusufeli Barajının su tutma işlemi 22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti. Hızlı taşınma süreci yaşayan ilçe 5 ay içerisinde tamamen sular altında kaldı. Yeni ilçe merkezi barıj gölü manzarasına kavuşurken, bu süreç hakim tepelerden kayıt altına alınarak 7 yıllık çalışma 1 dakika 13 saniyeye sığdırıldı.

Hızlandırılmış video tekniğiyle kaydedilen görüntüyü 26. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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