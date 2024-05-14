Türkiye'nin en büyük amatör kulüplerinden biri! İlk tarihi başarı: Duyan inanamadı, o haber... Devam edecek

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Afyon’da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası dörtlü finalinde Şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı ve bu alanda Konya’ya ilk Türkiye Şampiyonluğunu kazandırdı. Afyon Zafer Stadyumunda oynanan final müsabakasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarı büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın 47.dakikası ve 55.dakikasında yediği gollerle 2-0 geriye düşen temsilcimiz, 65.Dakikada kazandığı serbest vuruşla topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi.

Kalan sürede beraberlik için baskısını artıran mavi-beyazlılar 77.dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda temsilcimiz Selçuklu Belediyespor baskısını artırsa da galibiyet golünü bulamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Direkt olarak penaltı atışlarının yapıldığı finalde Selçuklu Belediyespor Kulübü kullandığı 3 penaltıyı da gole çevirirken, Samsun Kadıköyspor 3 penaltı atışından da yararlanamadı. Müsabakayı penaltılar sonucu 3-0 kazanan temsilcimiz Selçuklu Belediyespor Kulübü, Türkiye Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. U16 yaş kategorisinde Konya’ya ilk Türkiye Şampiyonluğunu kazandıran Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları, teknik heyet, yöneticiler ve aileler karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. Final karşılaşmasını Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Çakar, Mustafa Uysal ve Cem Hayırlıoğlu birlikte takip etti.