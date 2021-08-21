Türkiye'nin en büyüğü! Rakipsiz olacak

Türk savunma sanayisinin son yıllarda gösterdiği hızlı çıkışın ve milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği 15’inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na 54 ülkeden bin 236 firma katıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dört gün süren fuara, donanmanın amiral gemisi olması için gün sayan TCG Anadolu’nun lisans sahibi İspanyol Navantia firması da da katıldı. Tuzla’da Sedef Tersanesi’nde yapımı süren TCG Anadolu’nun, dünya denizlerinde dolaşan dördüncü tasarım olacağını söyleyen Navantia yetkilisi Lucas Barbieri, Milliyet’e bilgi verdi. TCG Anadolu’nun kardeş gemilerinden Avustralya donanmasında iki, İspanya donanmasında bir örneği olduğunu söyleyen Barbieri, etkisini sürdüren küresel koronavirüs salgınına rağmen TCG Anadolu’nun yapımında büyük bir aksama olmamasını başarı olarak değerlendirdi. Barbieri, “F-35 projesinden çekilen Türkiye’nin dikey kalkış özelliğine sahip İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA’larıyla (Silahlı İnsansız Hava Aracı) gemiyi verimli şekilde kullanacağını düşünüyoruz. Ayrıca Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen DİHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı), TCG Anadolu ile çarpan katsayısı olacak kadar önemli görevler üstlenecek. Dikey kalkış sistemine sahip insansız hava araçlarının yanında deniz helikopterlerinin kullanımı TCG Anadolu’yla birlikte Türk donanmasını bölge de rakipsiz yapabilir” dedi.

Sırada TCG Trakya olabilir

Türk donanmasından gelecek isteğe bağlı olarak TCG Anadolu üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmak için hazır olduklarını belirten Barbieri, geminin 2022 yılında teslim edileceğini söyledi. Barbieri, “TCG Anadolu hücum, savunma ve insani yardım gibi farklı kullanım amaçlarında çok etkin olacak. Tam teçhizatlı bir tabur asker, 46 tank ve mekanize destek aracını tam korumalı olarak taşıyabilen gemi, barış zamanında Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevi için kullanılabilir. İki ülkenin elde ettiği tecrübe ile ikiz kardeşi TCG Trakya’nın yapımına başlamak istiyoruz” dedi.