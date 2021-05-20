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Ekonomi Türkiye’nin elektrik tüketimi tam kapanmada yüzde 12.2 arttı
Ekonomi

Türkiye’nin elektrik tüketimi tam kapanmada yüzde 12.2 arttı

Türkiye’nin elektrik tüketimi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan’da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla sona eren tam kapanma sürecinde yüzde 12.2 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:23:00 -
Türkiye’nin elektrik tüketimi tam kapanmada yüzde 12.2 arttı

Tüketim, 13 milyon 914 bin 647 megavatsaate yükseldi. Bu rakam 2020’nin aynı döneminde 12 milyon 401 bin 508 megavatsaat idi. Tam kapanmada en yüksek günlük elektrik tüketimi 862 bin 385 megavatsaatle 29 Nisan’da, en düşük tüketim ise 602 bin 282 megavatsaatle 13 Mayıs’ta gerçekleşti. Bu dönemde elektrik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.5 artış gösterdi. 2020’nin 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde 12 milyon 337 bin 952 megavatsaat elektrik üretildi. 2021’in aynı döneminde bu rakam 13 milyon 998 bin 311 megavatsaat oldu.

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