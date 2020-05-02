Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda yüzde 15 azaldı

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azalarak 19 milyar 130 milyon 574 bin kilovatsaate geriledi.



AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 715 milyon 345 bin kilovatsaatle 1 Nisan'da, en düşük tüketim ise 512 milyon 842 bin kilovatsaatle 12 Nisan'da gerçekleşti.



Nisanda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azalarak 19 milyar 130 milyon 574 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 16,3 azalışla 19 milyar 130 milyon 35 bin kilovatsaate geriledi.



Elektrik üretiminin yüzde 47,60'ı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 14,16'sı yerli kömür santrallerinden, yüzde 13,79'u da ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,33, doğal gaz santrallerinin payı ise 7,71 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 6,41'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

- Elektrik ithalatı yüzde 36 arttı



Türkiye'nin elektrik ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36 artarak, 163 milyon 770 bin kilovatsaate çıktı. Geçen yıl nisanda 120 milyon 357 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.



Nisanda elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 azalarak 163 milyon 231 bin kilovatsaat oldu. Nisan 2019'da 293 milyon 303 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.



Öte yandan, mart sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 371 megavata ulaştı.