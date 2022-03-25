Türkiye'nin Dünya Kupası talihsizliği sürüyor!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, Portekiz'e 3-1 yenilen Türkiye 5. kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti..

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Millilerimiz rakibine 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası hayallerine veda etti. Türkiye, Portekiz deplasmanında 85. dakikada kazandığı penaltıyla beraberliğe yaklaşsa da Burak Yılmaz'ın topu auta göndermesiyle büyük bir üzüntü yaşadı.

20 yıllık Dünya Kupası hasreti sürüyor

Portekiz karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetle Türkiye 20 yıllık Dünya Kupası hasretine son veremedi. Milli Takımımız son 5 Dünya Kupası'na katılamadı.

2002 Dünya Kupası: Üçüncülük

2006 Dünya Kupası: Katılamadı

2010 Dünya Kupası: Katılamadı

2014 Dünya Kupası: Katılamadı

2018 Dünya Kupası: Katılamadı

2022 Dünya Kupası: Katılamadı

Kuzey Makedonya İtalya'yı yendi

Diğer yandan son Dünya Kupası şampiyonu İtalya elenme şoku yaşadı. Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Portekiz'in rakibi oldu. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golü Aleksandar Trajkovski kaydetti. Eğer Türkiye Portekizi yenmiş olsaydı Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası bileti için yarışacaktı.