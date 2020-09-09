Türkiye'nin doğalgaz keşfi tarihe geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapan Fatih sondaj gemisi Tuna-1 boyunda 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfetti. Tüm ülkeyi sevindiren bu haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat 'Müjde' olarak duyurdu. Türkiye'nin bu keşfinin 2020 yılı dünyadaki deniz keşifleri sırasında ilk kara ve denizlerde yapılan bütün keşifler sıralamasında ise ikinci sırada yer aldığı belirlendi.

İlk sırada BAE var

Listenin ilk sırasında 14 milyar varil petrol eşdeğeri keşif ile Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü sırada ise 1,3 milyar caril petrol eşdeğeri ile Rusya yer aldı. Listenin dördüncü sırasını ise 730 milyon varil petrol eşdeğeri keşfi ile Surinam aldı. Sıralamayı Guyana, Meksika, ABD ve İngiltere izledi.