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Türkiye’nin cep telefonu markası KAAN, sektörde yeni bir kapı açtı

Global akıllı telefon markalarının ileri teknolojisinin yanısıra fiyat avantajına da sahip olan KAAN Cep Telefonu, bu özelliğiyle sektörde yeni bir kapı açtı. KAAN, birikimi, deneyimi ve güçlü ağıyla sektörde ki yerli markaların yollarını da açmak üzere öncülük ediyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:29
Türkiye’nin cep telefonu markası KAAN, sektörde yeni bir kapı açtı

Yaşı2, birikimi 30 yıllık…

Türkiye’yi ceptelefonuyla tanıştıran Başarı tarafından üretilen KAAN CepTelefonu markasının ardında GSM sektöründeki 30 yıllık birikim,tecrübe, araştırma-geliştirme, üretim ve global kullanıcının yanısıra Türk kullanıcısının eğilimleri ve ihtiyaçlarının analizi yatıyor. Sunduğu üstün ve avantajlı özelliklerle KAAN, akıllı olduğu kadar ‘akılcı’da. KAAN Cep Telefonu’nun mevcut durumda piyasaya sunmuş olduğu ürünler N1, A1, N2.

Yerli markaların önünü açacak…

KAAN, Cumhurbaşkanı’nın cep telefonu ve teknolojik ürünlerde yerli markalara yönelme çağrısının ardından, yakın gelecekteki yeni modellerini de piyasaya çıkma tarihlerini öne aldı. Başarı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız yaptığı açıklamada baştan beri yerli markaların ve yerli üretimin ekonomimize yüksek katkısını savunan bir sanayici olarak, KAAN ile sektörde yerli ceptelefonu markalarının önünü açacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 11:29
  1. KAAN CepTelefonu

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