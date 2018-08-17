Türkiye’nin cep telefonu markası KAAN, sektörde yeni bir kapı açtı

Yaşı2, birikimi 30 yıllık…

Türkiye’yi ceptelefonuyla tanıştıran Başarı tarafından üretilen KAAN CepTelefonu markasının ardında GSM sektöründeki 30 yıllık birikim,tecrübe, araştırma-geliştirme, üretim ve global kullanıcının yanısıra Türk kullanıcısının eğilimleri ve ihtiyaçlarının analizi yatıyor. Sunduğu üstün ve avantajlı özelliklerle KAAN, akıllı olduğu kadar ‘akılcı’da. KAAN Cep Telefonu’nun mevcut durumda piyasaya sunmuş olduğu ürünler N1, A1, N2.

Yerli markaların önünü açacak…

KAAN, Cumhurbaşkanı’nın cep telefonu ve teknolojik ürünlerde yerli markalara yönelme çağrısının ardından, yakın gelecekteki yeni modellerini de piyasaya çıkma tarihlerini öne aldı. Başarı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız yaptığı açıklamada baştan beri yerli markaların ve yerli üretimin ekonomimize yüksek katkısını savunan bir sanayici olarak, KAAN ile sektörde yerli ceptelefonu markalarının önünü açacaklarını söyledi.