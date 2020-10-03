"Türkiye'nin Çatısı"na tırmanan dağcıların yükünü katırlar sırtlıyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Dağcılık alanında önemli dağlar arasında yer alan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na tırmanan sporcuların en büyük yardımcıları, yüklerini taşıyan katırlar ve sahipleri oluyor.

Dayanıklı ve güçlü yapıları nedeniyle bölgede köylülerin yük taşımada kullandığı katırlar, Ağrı Dağı'na tırmanış yapan sporcuların da en önemli yoldaşı oluyor.

Yüksekliği 5 bin 137 metre olan Ağrı Dağı'na, dünyanın farklı noktalarından gelen dağcılar ilgi gösteriyor. Zirveye ulaşmak için tırmanışın başladığı gün 3 bin 200 metre, ikinci gün 4 bin 200 metrede kamp yapan dağcılar, üçüncü gün zirve yapıp ilk kamp alanına geri dönüyor.

- Katırcılık artık meslekleri haline geldi

Tırmanış boyunca sporcuların ihtiyaç duyduğu kamp malzemeleri ise katırların sırtında taşınıyor. Dağa tırmanışın başlamasından bitişine kadar tüm malzemeleri belli bir ücret karşılığında taşıyan katır sahipleri, aynı zamanda bölgeye yabancı sporculara rehberlik de yapıyor.

Katır sahiplerinden Rahim Taşdemir, AA muhabirine, yıllardır Ağrı Dağı'na gelen dağcıların yüklerini taşıdıklarını ve bunu artık bir meslek haline getirdiklerini söyledi.

Yerli ve yabancı dağcıların Ağrı Dağı'na tırmanmak için adeta akın ettiğini ifade eden Taşdemir, "Özelikle yaz aylarında buraya insanların gelmesi bizleri çok memnun ediyor. Tırmanış yapan misafirlerimizin malzemelerini kamp yerlerine kadar çıkarıyoruz." dedi.

Sporcuların yüklerini taşımanın yanı sıra onlara yardımcı da olduklarını aktaran Taşdemir, "Genelde müşterilerimiz yurt dışından gelen dağcılar oluyor. Son zamanlarda yurt içinden de dağcılar gelmeye başladı, bu da bizi çok sevindirdi. Dağcıların kamp malzemelerini taşımanın yanında eksik olan malzemelerini de tedarik ediyoruz. Gerektiğinde dağda rehberliklerini de yapıyoruz. Katırcılık bizim için artık meslek oldu, biz burada dağcılık adına tırmanış yapan herkese hizmet ediyoruz." diye konuştu.

- "Katır sahipleri bizim yükümüzü yarı yarıya hafifletiyor"

Dağcılardan Ali Tuğrul Doğu da uzun mesafeli tırmanışlarda gereken kamp yükünü taşımanın zor olduğunu, bu nedenle katırlarla taşımanın tercih edildiğini anlattı.

Ağrı Dağı'nın yüksekliği nedeniyle oksijen miktarının az olmasından dolayı yük taşımanın pek mümkün olmadığını dile getiren Doğu, şunları kaydetti:

"Çantamızdaki kamp ekipmanı özellikle yüksek irtifalı dağlara çıkıldığında tırmanmayı adeta imkansız hale getiriyor. Burada katır sahipleri bizim yükümüzü yarı yarıya hafifletiyor. Bu arkadaşlarımız sayesinde dağlara tırmanmamız kolaylaşıyor. Araçla gidebildiğimiz yerden malzemelerimizi alıyorlar, atlara, katırlara yükleyip bizimle birlikte dağın zirvesine doğru yükseliyorlar. Belki küçük dağlarda ihtiyaç olmayabilir ama yüksek dağlarda katırcılar olmasa bu işi yapmamız çok zor olur."