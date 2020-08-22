Türkiye'nin bulduğu doğal gaz miktarına, Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan bomba yorum

Türkiye'nin, Karadeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklama ile kamuoyuna ve dünyaya duyurdu.

Erdoğan'ın açıklaması dünya gündemine bomba gibi düşerken, iç-dış düşmanlarda ise bir gaz sancısı yaşandı.

Çıldıranların yanı sıra tebrik eden dost ülkeler, sevinçlerini Türkiye ile paylaştı.

Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi'den ise dikkat çeken bir yorum geldi.

Tahravi, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Karadeniz’de yaptığı doğal gaz keşfinden sonra artık kimseye ihtiyacı olmadığını bildirdi.

"Türkiye'nin bulduğu doğal gaz az değil, bilakis diğer ülkeleri korkutacak boyutta"

Tahravi, konuşmasının devamında, Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz miktarının az olmadığını bilakis diğer ülkeleri korkutacak boyutta olduğunu ifade etti.

"Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu günü bayram ilan ederdim"

Keşfin, Türkiye'nin gücünü artıracağını ve Türkiye'yi dev enerji devlerinin grubuna dahil edeceğini bildiren Enerji Uzmanı, Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfinin onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı manasına geldiğini bildirdi. Tahravi, "Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğu günü bayram ilan ederdim." dedi.

Tahravi, Türkiye'nin enerji alanında ileride daha da büyük keşiflere imza atacağı tahmininde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü (dün) Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptığını bildirerek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020 tarihinde adım attığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu dünyaya ilan etmişti.