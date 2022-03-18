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Spor Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e indi
Spor

Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e indi

Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 2023-2024 sezonundan itibaren 4'e indi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 00:06:00 -
Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e indi

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle mart ayı itibarıyla Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı.

Elde edilen bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

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