Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Türk yatırımcıları Nijerya'ya davet etti

Bayraktar, 26-30 Ocak'ta Nijerya'nın ticaret başkenti Lagos'ta gerçekleştirdiği çeşitli ziyaretlerin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Bayraktar, Lagos'taki Türk firmaların tekstilden gıdaya, inşaattan iklimlendirme sanayine kadar birçok farklı alanda faaliyette bulunduğunu anlattı.

Türk firmaların bir kısmının ortalama 20 yıldır Nijerya'da faaliyet gösterdiğine değinen Bayraktar, bu firmaların piyasayı tanıyan, kendi alanlarında söz sahibi olan şirketler olmakla birlikte, çok az bir kısmının ise yapılanmasını yeni tamamlamış ya da tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Bayraktar, Lagos ziyaretleri kapsamında bölgede faaliyetlerini sürdüren 12 Türk iş insanıyla toplantı gerçekleştirdiğini kaydederek, "Nijerya gibi yüksek potansiyele sahip ülkenin 20 milyonu aşan nüfusa sahip ticaret, sanayi ve kültür başkentinde açıkçası daha fazla faaliyette bulunan firmalarımızın olmasını beklerdim." dedi.

"Nijerya, Türkiye'den de çok fazla yatırımcının ilgisini çekiyor"

Büyükelçi Bayraktar, Nijerya'nın Afrika'nın en büyük ekonomisi olması ve keşfedilmeyi bekleyen birçok yatırım fırsatını barındırması sebebiyle, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Türkiye'den de çok fazla yatırımcının ilgisini çektiğini söyledi.

Son 4 yılda Türkiye'nin Nijerya'ya ihracatının 368 milyon dolardan 841 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Bayraktar, "Dış ticaret hacmimizin 1,3 milyar dolardan yaklaşık 2 milyar dolara çıktığını görmekteyiz. Ancak iki ülkenin potansiyeli düşünüldüğünde bu rakamları yeterli görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ekim 2021'de Nijerya'ya gerçekleştirdiği ziyarette açıkladığı 5 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefini, kendilerine ödev olarak belirlediklerini kaydetti.

Enerji ve madencilik alanında Nijerya'nın oldukça yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, Erdoğan'ın ülkeye ziyareti esnasında enerji, madencilik ve hidrokarbon da dahil olmak üzere 7 anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Bayraktar, enerji ve madencilik alanlarında imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle söz konusu alanlarda oluşabilecek iş birliği fırsatlarından Türk yatırımcıların faydalanması gerektiğini söyledi.

"Nijerya, iş yapmak isteyen müteahhitlik firmaları açısından fırsat barındırıyor"

Nijerya'da Türk yatırımcılar için farklı alanlarda yatırım fırsatları olduğunu belirten Bayraktar, "Gayrimenkul sektörü açısından da Nijerya oldukça yüksek bir potansiyele sahip. Ülkede 17 milyon konut açığı var. Bu durum, Nijerya'da iş yapmak isteyen müteahhitlik firmaları açısından fırsat oluşturmaktadır." diye konuştu.

Bayraktar, sağlık alanındaki yatırımların gerçekleşmesi için şahsen büyük çaba harcadığının altını çizerek, pek çok Nijeryalının, mevcut sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle yurt dışında tedavi olmayı seçtiğini ifade etti.

Büyükelçi Bayraktar, 211 milyonluk nüfusa sahip Nijerya'da sağlık hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle yurt dışında tedavi için yapılan harcamanın 2 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini aktararak, böylesi bir fırsatı Türk iş insanlarının kaçırmaması gerektiğini kaydetti.

Nijerya'nın sağlık sektörü gibi eğitim sektörünün de hem pahalı hem de yetersiz düzeyde olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türk üniversitelerinde okumak için öğrenci vizesine başvuruda bulunan kişi sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Büyükelçi Bayraktar, Nijerya’da deneyimli eğitmen kadrosuna sahip, temiz ve kaliteli okul/üniversite ihtiyacı oldukça fazla olduğundan, ülkenin okul/üniversite kurulumu hususunda yapılacak yatırımlara da ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

"Türkiye'nin Afrika'da olumlu bir imajı var"

Bayraktar, Türkiye'nin Nijerya başta olmak üzere Afrika genelinde olumlu bir imajı olduğunu vurgulayarak, Nijerya'da özellikle yapı işleri, mobilya ve tekstil sektöründeki ürünlerin Türk üretimi olmasının o ürünün kaliteli olduğu anlamına geldiğinin altını çizdi.

Türk Hava Yollarının (THY) varlığı ve faaliyetlerinin Türkiye algısı için büyük kazanç olduğunu dile getiren Bayraktar, Türkiye'ye duyulan bu olumlu algıdaki bir diğer nedenin de Afrika ile kurduğu "kazan-kazan" temelli anlayışı olduğunu ifade etti.

Bayraktar, Nijeryalıların, Türk firmalarıyla iş yapmaları durumunda bu ticaretin dengeli olacağının ve her iki tarafa da kazanımlar sağlayacağının bilincinde olduğunu aktardı.

Büyükelçilik olarak, Türk firmalarıyla her zaman iletişim ve dayanışma içinde olduklarını belirten Bayraktar, "Herhangi bir sorun yaşadıklarında ilk başvuracakları mercinin her zaman büyükelçiliğimiz olması yönünde gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Ülkemizin desteğini ve gücünü yanlarında hissedebilmeleri açısından elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bayraktar ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı ihracat desteği hakkında Ticaret Müşavirliği kanalıyla talep eden firmalara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin sağlandığını sözlerine ekledi.