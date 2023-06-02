Türkiye'de en büyük 3 otogarından birisi o! İflas etti, resmen çakıldı: Şirketin İflasının nedenine şaşıracaksınız

Türkiye ve dünyanın ekonomi gündemindeki iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi ancak bu haber bu kez Türkiye'den geldi.

Türkiye ve dünya genelinde yaşanan iflaslara haberlerimizde yer veriyoruz. Söz konusu iflaslarına nedenlerini vatandaşlar çok merak ediyor. Türkiye'de son zamanlarda iflas sayısı oldukça az.

Avrupa kıtasında ise onlarca firma son 1 ayda iflas ettiğini duyurdu. İflas eden firmalardan sadece en büyük olanları haber olarak duyurduk. Türkiye'de iflas sayısı az derken korkutan bir haber geldi.

Türkiye'nin en büyük otogarlarından birinin iflası istendi. Bahsi geçen bu otogarı bilmeyen yoktur çünkü Türkiye'de en bilindik otogarlardan birisi. Her yıl milyonlarca insanın seyahat için tercih ettiği otogarın iflasının istenmesi herkesi şaşırttı.

İflası istenen otogar herkesin bildiği İzmir Otogarı. Bu iflas talebinin gerekçesi ise çok farklı. İzmir Otogarı'nın işleten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri AŞ (İZOTAŞ), İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapması gereken ödemeyi yapmamış.

Sözleşmeye göre İzmir Otogarı'nı işleten İZOTAŞ'ın otogarın yıllık cirosunun yüzde 20'sini İzmir Belediyesi'ne ödemesi gerekiyormuş. Sözleşme kurallarına uymayan İZOTAŞ'a bu gerekçeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi dava açmış.

Belediyenin alacaklı olduğu miktarın ise yaklaşık olarak 10 milyon TL olduğu öğrenildi. İZOTAŞ bu ödemeyi belediyeye yapmazsa mahkeme sonucunda iflasına karar verilebilir.

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