  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Beyhude çabalar
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Beyhude çabalar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 01:20:00 -
Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Beyhude çabalar

Sözcü Bilgiç, Dendias'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye’nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan’ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışmasının beyhude çabalar olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan’ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonlar bekliyor! Asgari ücrette konuşulan rakamlar belli oldu
Ekonomi

Milyonlar bekliyor! Asgari ücrette konuşulan rakamlar belli oldu

Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesine kısa bir süre kala beklentiler giderek yükseldi. Asgari ücret zam tahmin..
Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama
Gündem

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama

Kaynaklar, 10 günlük aramanın ardından cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde ilk bulguda herhangi bir darp ve yara izine..
Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz
Ekonomi

Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz

Türkiye ekonomisi üzerinden başlatılan yanıltıcı yorumlara kur lobisinin operasyon medyası da eklendi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay