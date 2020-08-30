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Dünya Türkiye'den Yunanistan'a Meis Adası tepkisi: Kaybeden kendisi olacak
Dünya

Türkiye'den Yunanistan'a Meis Adası tepkisi: Kaybeden kendisi olacak

Çeşitli medya organlarında Yunanistan'ın turist teknelerini kullanarak Meis Adası'na askeri yığınak yaptığı iddiasına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bu tür adımları atması durumunda kaybedenin kendisi olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:25:00 - 2020-08-30 22:29:14
Türkiye'den Yunanistan'a Meis Adası tepkisi: Kaybeden kendisi olacak

Bazı basın yayın organlarında Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptığına dair haberlerle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bölgede gerginliği artırıcı adımlar atması halinde kaybeden kendisi olacağı belirtildi.

Dışişleri, Meis Adası'nın 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu belirterek, basında yer alan haberlerin doğruluğu ortaya çıkarsa bunun Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olacağını vurguladı.

Kaybeden Yunanistan olacak

Dışişleri, Türkiye sahillerinin hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydasının olmayacağını açıkladı.

Açıklamada, Yunanistan'ın bölgedeki gerginliği artırıcı adımlara devam etmesi halinde, kaybeden kendisi olacağı belirtildi.

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