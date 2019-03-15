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Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılayan Yunanistan'a tepki gösterdi. Aksoy, "Yunanistan'ın bu tutumu iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

15 Mart 2019 Cuma 23:09
Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesinin müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

"İyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmamaktadır"

Yunan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Ege'deki askeri faaliyetlerine dair yaptığı açıklamanın anlaşılamadığını, zamanlaması ve içeriği itibarıyla da yadırgandığını vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Ege'deki uluslararası hava sahasının serbestçe kullanılması hususunun, iki ülke arasında bir sorun teşkil etmemesi gerektiği görüşündedir. Buna karşılık Yunanistan uluslararası hukuka bariz aykırılık teşkil edecek şekilde 6 millik kara suyuna rağmen, 10 millik hava sahası uygulamasını ileri sürmektedir. Durum buyken, Yunanistan'ın ülkemizin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesi ise müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'den F16 uçakları Ege'ye doğru kalktığı zaman Yunanistan'daki uçakların da kalktığını belirterek, "Ama Yunanistan uçaklarını kaldırdığında, biz kaldırınca 'Niye kalktı?' diyorlar. Ne demek yani? Bunlar turistik değil. Sen kalkıyorsan, benimki de kalkacak. Bu işin affı yok. Farklı bir şey olursa ne olacak? Niye? Eşeği sağlam kazığa bağlayalım, ondan sonra Allah'a emanet edelim." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:09
  1. Yunan hava kuvvetleri
  2. Yunanistan

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