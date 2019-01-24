Türkiye'den Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Venezuela'da yaşanan gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, bazı Latin Amerika ülkelerinin ve ABD'nin Venezuela'nın içişlerine müdahale ettiğini belirterek, ''Biz ülkelerin dışlanmasına karşıyız, bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesine de karşıyız. Son zamanlarda bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, Venezuela'nın içişlerine karışmıştır. Venezuela dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Şu andaki gelişmeler ise ciddi bir şekilde endişe veriyor. Biz Venezuela'nın ekonomisine de destek vermeye çalışıyoruz. Seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendini başkan ilan ediyor. Bu bir kaosa yol açabilir. Cumhurbaşkanımız dün Maduro'yu arayarak desteğini iletti. Halka hitap ederken, Maduro da Cumhurbaşkanımızın aradığını söylemiş. İnşallah, Venezuela sükunetle bu durumu atlatabilir aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir.'' dedi.