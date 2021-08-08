Koronavirüs salgını hac ve umre ziyaretlerini de etkiledi. 2020 yılının mart ayından bu yana ülkemizden umreye gidilmiyor. Milyonlar, Suudi Arabistan’ın umre için Türkiye’den misafir kabul edip etmediğini araştırıyor. Türkiye’nin umre kontenjanı ne kadar?

Türkiye'den umreye gidilmiyor mu? Bu yıl umre yok mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra güncellenebileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini duyurmasının ardından aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir. Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır. Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan’ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır" denildi.